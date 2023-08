Chris Walker/Chicago Tribune/ZUMA Wire/imago Hier wird öffentliche Meinung fabriziert: Newsroom der Chicago Tribune

Die 1988 erstmals veröffentlichte Abhandlung »Manufacturing Consent« ist eines der wichtigsten Werke zum Thema Massenmedien und Propaganda. Die Autoren Edward S. Herman und Noam ­Chomsky beschreiben darin, wie die ökonomischen Bedingungen der Medien die Informationen beeinflussen, die sie veröffentlichen. Bis heute liegt aber keine deutsche Übersetzung des Werkes vor – ein Zustand, der im September nun endlich behoben wird. Dann erscheint es unter dem Titel »Die Konsensfabrik. Die politische Ökonomie der Massenmedien« beim Westend-Verlag erstmals in deutscher Sprache.

Die Übersetzung dieses Werkes sei wichtig, weil die Kommunikationswissenschaft in der BRD bisher zu sehr »von Studien dominiert wird, die von Nazitheoretikern und späteren Wissenschaftlern mit einer viel zu sehr psychologischen Ausrichtung stammen«, erklärt Francisco Sierra Caballero gegenüber jW. Sierra Caballero ist Professor für Theorien der Kommunikation und Information an der Universität von Sevilla und Leiter der Sektion für Kommunikation und Kultur der spanischen Stiftung für marxistische Forschung (FMI). »Mit Ausnahme einiger Werke von Habermas und der Frankfurter Schule gab es sehr wenige Arbeiten auf dem Gebiet der politischen Ökonomie der Kommunikation in Deutschland«, so Sierra Caballero weiter. »Deshalb kann die Übersetzung nun als wichtiger Vorstoß für das Land gewertet werden, um die ökonomisch-politische Ausrichtung gegen die sozial-psychologische Tradition zu entwickeln, die bisher die Literatur über Kommunikation in Deutschland dominiert hat«.

Auch vor dem Hintergrund des Aufstiegs der extremen Rechte sei das Werk von großer Bedeutung. »Warum zerfällt die EU? Welche informativen Abhängigkeiten haben wir in Europa und auch in Deutschland? Dieses Werk liefert Antworten auf diese Fragen«, meint Sierra Caballero, der als Kandidat des Linksbündnisses Sumar nun auch als Abgeordneter ins spanische Parlament gewählt wurde. »Mit ›Manufacturing Consent‹ kann man zum Beispiel die Rolle der Medien in der BRD verstehen, die im Ukraine-Krieg gegen die deutschen Interessen argumentieren«, so der Experte. So zeige das Buch anhand von Beispielen auf, welche Rolle die Massenmedien in bezug auf die EU-Außenpolitik spielten. »Das Werk stellt dar, wie Regierungen und Konzerne bei der Entwicklung der Agenda der Medien mitwirken«, sagt Sierra Caballero.

Mit der Veröffentlichung von »Manufacturing Consent« vor 35 Jahren drang die kritische Theorie erstmals in das Feld der Kommunikationswissenschaft vor. Trotzdem war das Werk außerhalb der USA lange so gut wie unbekannt. »In Sevilla hatten wir mit der Forschungsgruppe Compoliticas als erste in Europa ein Seminar über dieses Buch. Das war 20 Jahre nach der Veröffentlichung«, erzählt Sierra Caballero, der damals Rektor der Fakultät für Kommunikation der Universität von Sevilla war.

»Wir wollen dieses Standardwerk der Medienkritik endlich auf deutsch verfügbar machen«, erklärte auf jW-Anfrage der Sprecher des Westend-Verlags, Rüdiger Grünhagen. »Dieses Buch, in dem Herman und Chomsky das von ihnen so genannte Propagandamodell mit fünf Filtern für Nachrichten entwickeln und empirisch testen, ist ein Meilenstein der medienkritischen Forschung«, sagte Grünhagen. Dem Verlag sei es bewusst gewesen, dass mehr als drei Dekaden nach der Veröffentlichung eine deutsche Übersetzung dringend nötig war. »Um das umfangreiche Werk auf die aktuelle Lage zu beziehen und auf besonders wichtige Stellen sowie auf Kritikpunkte am Buch und dessen Rezeption und Wirkung näher einzugehen, konnten wir die Kommunikations- und Medienwissenschaftler Dr. Uwe Krüger von der Universität Leipzig und Holger Pötzsch, Professor an der Universität Tromsø, gewinnen«, so Grünhagen.