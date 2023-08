Nachschlag: Ware Wohnraum

Andreas Beil/IMAGO Millionen haben keine Bleibe, damit andere Millionen am Leerstand verdienen: Wohnungslose in Portland (20.6.2023)

Auf jeden obdach- bzw. wohnungslosen Menschen in den Vereinigten Staaten kommen 28 freie Wohnungen. Mit diesem Hinweis und einem Aufruf, selbst aktiv zu werden, haben sich Brian Becker und sein Gast Richard D. Wolff am Mittwoch von ihrem Publikum verabschiedet. Eine gute halbe Stunde lang erörterten sie, weshalb im Kapitalismus die Ware Wohnraum nicht der Behausung von Menschen dient. Im Zentrum des Widerspruchs aus Leerstand und Obdachlosigkeit steht die Profitlogik. Die greift, wie der marxistische Ökonom Wolff erklärt, gleich doppelt: Wer Arbeiter ausbeutet, will Profite machen, und wer Wohnraum vermietet oder verkauft, ebenfalls. So reichen am Ende die Löhne der Beschäftigten im Leben nicht mehr aus, um sich ein Appartement zu mieten oder gar ein Häuschen zu kaufen. Becker erinnert daran, dass die herrschende Klasse oft genug eine Revolution hätte verhindern können, wenn sie dazu bereit gewesen wäre. Dies sei sie aber auch heute nicht. (mb)