Open Road Films/Briarcliff Entertainment Und weiter geht die wilde Fahrt – selbst zu Fuß und durch die Wüste

Wenn Gerard Butler als Undercoveragent im Mittleren Osten Gebäude in die Luft sprengt, weiß man, auf welche Art von Film man sich einlässt. Fiese arabische Bösewichte, fette Explosionen, Zündercountdowns, die erbarmungslos heruntertickern, während daneben gerauft wird. Was Handlung und Plausibilität angeht, sind die Erwartungen gewiss nicht hoch. Aber was dem action­launigen Publikum mit »Kandahar« vorgesetzt wird, ist so plump, dass es schwerfällt, daran zu glauben, dass all das ernst gemeint sein kann. Beispiel: Der Held Tom Harris, gespielt vom erwähnten Gerard Butler, bringt es tatsächlich fertig, einen Helikopter vom Himmel zu holen, indem er eine Handgranate hochwirft und dann mit einigen MG-Schüssen nachsetzt. Peng. Booom.

Die Gegner, gegen die Harris derart austeilen darf, sind vielfältig. Denn der CIA-Agent wird enttarnt. Sein Foto erscheint sogar in den TV-Nachrichten und folglich sind so ziemlich alle islamistischen Gruppen aus der Region hinter ihm her: ISIS, Pakistaner, Iraner, Taliban und diverse afghanische Warlords. Die entsprechenden Kämpfer sind albernste Karikaturen, vom oberlippenbärtigen Iraner über ganz in schwarz gekleidete IS-Kämpfer bis hin zu Taliban-Kriegern, die Lehrerinnen abschlachten, weil diese junge Mädchen unterrichteten, und mit den Leichen Selfies schießen. Ein Superkiller darf Harris auch auf einem Motorrad durch die Wüste nachjagen. Da kommt es dann im staubigen Sand zu allerlei Verfolgungsjagden in Mad-Max-Manier. Sprich: Rostige Pick-ups pflügen durch die menschenleere Landschaft, während mit Großkalibern aus Dachluken oder von der Ladefläche aus aufeinander geballert wird. Manch einer verschafft sich mit futuristischen Nachtsichtbrillen oder ähnlichen Gadgets einen Vorteil. Beobachtet wird das Gemetzel vom westlichen Geheimdienst im fernen Kontrollzentrum via Satellitenübertragung. Dort gibt es hin und wieder ein anerkennendes Kopfnicken, wenn Harris mal wieder ein Dutzend Verfolger abgehängt oder eben einen Kampfhubschrauber in den Sand gesetzt hat.

Die unerträgliche Kraftmeierei hat zudem noch eine gefühlsduselige Nebenhandlung. Denn der taffe Harris bekommt Pipi in die Augen, sobald er nachts am Lagerfeuer das Foto seiner Tochter herauskramt. Die feiert doch in ein paar Tagen ihren Schulabschluss. Und da will der Papi dabei sein. Deshalb eilt es ein wenig mit der Flucht vor den Islamisten. So gut Butler die runderneuerte John-Wayne-Variante aus dem Mittleren Osten mimt, wortkarg, bullig, demonstrativ lässig, immer überlegen, so abgedroschen sind selbst die wenigen Dialoge. Was sagt ein Vater am Grab seines Sohnes? Natürlich: »Ich wünschte, ich wäre tot und du würdest leben.« Wow. Dafür muss ein gutbezahltes Autorenteam lange nachgedacht haben, bevor es in den Streik getreten ist.

Wer in dem wüstenöden Plattsinn von »Kandahar« irgendeinen Moment von Differenziertheit oder Reflexion entdecken will, dem gelingt das womöglich in einer Szene, in der Harris klar wird, dass der Warlord, den er einen Freund nannte und mit dem er zusammengearbeitet hat, um die Taliban zu bekämpfen, jüngst eine ganze Stadt massakriert hat. Die Reaktion fällt allerdings dürftig aus. Harris lässt den eben noch umarmten Mörder stehen, steigt ins Auto und fährt weiter. Es tut ihm nur ein wenig leid, dass unter den hingemetzelten Afghanen auch die Familie seines Übersetzers war. Bei dem gibt’s eine knappe Entschuldigung, ein Schulterklopfen. Und weiter geht die wilde Fahrt. Wer einen ausgeprägten Fetisch fürs Männerbündische und Sadistische hat, für Machotum und hohle Heldenposen, wird in »Kandahar« auf seine Kosten kommen.