Ivan Bandic »Es ist genug da. Man muss nichts Neues erfinden.« – Ein Ständchen für Bodo Hell

Die »mittelschwere« Wanderung zur 1.450 Meter hoch gelegenen Neubergerhütte auf der Hinteralm war für den Alpinisten Bodo Hell gewiss keine Herausforderung. Mit forschem Schritt stürmte der Schriftsteller, der im März dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, geradezu voran. Aus der Gruppe von Freunden, Literaten und Germanisten, die ihm folgte, vermochte kaum jemand mit ihm Schritt zu halten. Unterbrochen wurde der zweieinhalbstündige Aufstieg am vergangenen Sonnabend nur von einer kurzen Rast, während derer Hell einen Hochstand bestieg, um von dort aus seinem neuen Buch »Begabte Bäume« zu lesen, assistiert vom Duo Hirsch Fisch (­Norbert Trummer, Klaus Tschabitzer) mit ihren lapidaren, zwischen Groteske und Melancholie oszillierenden musikalischen Einwürfen.

Dass der Auftakt der von Thomas Eder und Werner Schwaiger ausgerichteten Veranstaltung, die unter dem Motto »Almfest und Symposion« stattfand, bei prächtigem Wetter in freier Natur über die Bühne ging und nicht in den Katakomben des »Kunsthauses Muerz« in Mürzzuschlag, wo sich in den Tagen danach Literaturwissenschaftler der Exegese seiner Texte widmeten, ist bei einem Autor wie Bodo Hell nur konsequent. Schon sein erstes, 1977 erschienenes Buch »Dom, Mischabel, Hochjoch« führt die Namen dreier Berge im Titel, und auch im aktuellen Band »Begabte Bäume« erfährt der Leser nicht nur allerhand über Bäume (von Ahorn bis Zirbe, inklusive eines Rezepts für Zirbenzapfenlikör), sondern wird vom Autor auch mitgenommen ins Gebirge. Ja, man kann bei Hell tatsächlich viel lernen, darunter nur wenig Unnützes. Er erfindet keine Geschichten, sondern schaut lieber genau hin, recherchiert mit weit gespannten Interessen in oft entlegenen Wissensgebieten, die er für seine Leser komprimiert aufbereitet. »Es ist genug da. Man muss nichts Neues erfinden.«

»Lebt in Wien und am steirischen Dachstein« lässt Bodo Hell in Kurzbiographien über sich verbreiten. Der sommerliche Aufenthalt im Gebirge ist freilich kein Rückzug, schon gar keine Schreibklausur. Im Gegenteil: Zum Schreiben kommt Hell kaum, wenn er auf der Grafenbergalm in 1.800 Metern Höhe und auf einem 1.300 Hektar großen Gelände 74 Rinder, vier Pferde, acht Geißen und drei Hühner als Almhirte betreut, Käse herstellt und Meisterwurz ansetzt, ein von ihm gerne verschenktes Allheilmittel. Lieber als auf seinen runden Geburtstag wird er denn auch auf sein ebenfalls in diesem Jahr zu feierndes 45jähriges »Halterjubiläum« angesprochen. Der Halterkollege auf der Hinteralm, der Bodo Hell aus dem Fernsehen kannte und sich mit ihm bei Schnaps angeregt austauschte, mochte ihn kaum gehen lassen. Es musste dann schon der alternative, anspruchsvollere Abstieg über den Höllgraben sein.

Die Herde für ein paar Tage zu verlassen, um zum Literaturfest ins Mürzer Oberland kommen zu können, ist keine Kleinigkeit. Eine Vertretung will gefunden sein, und noch am Vortag der Veranstaltung war Bodo Hell fünf Stunden im Gelände unterwegs, um das Vieh vor der Übergabe zu zählen. Der Autor, als der dieser Almhirte unterwegs ist, ist befeuert vom »Bedürfnis nach Lesen in der Landschaft«, wie er in seinem neuen Buch schreibt. Der Anspruch dabei ist kein geringer, geht es dem »Umgebungsallrounder« doch darum, sich seiner Umgebung mit den »geliehenen Blicken« möglichst vieler Experten, vom Geologen über den Klimaforscher, Entomologen, Namensforscher, Immobilienspezialisten bis zum Jäger, zu nähern, im Hintergrund die Warnung: »Wenn Sie in Ihrer Aneignungswut so weitermachen, werden Sie eines Tages in der Landschaft aufgegangen sein.« Aber auch beim hochpräzisen Dokumentaristen Bodo Hell, der seine Texte als »Pseudoessays« bezeichnet, fließen Realität und Fiktion mitunter ineinander. Mit diebischer Freude berichtet er davon, dass von ihm erfundene Ortsnamen bereits in offizielle Karten eingegangen sind.

Walter Ruprechter brachte Hell in Zusammenhang mit dem auf die Klimakrise reagierenden »Terrestrischen Manifest« von Bruno Latour. Bodo Hell ist zwar kein Aktivist, aber Ruprechter stellt in Aussicht: »Wenn wir auf der Erde landen wollen, wird Bodo Hell schon da sein.« Toni Bernhart widmete sich der Akustik in den Texten Hells, auch ihrer weitgehenden Abwesenheit im Hochgebirge, was den sich eifrig in die Diskussionen über seine Texte einschaltenden Autor auf die »Narrenglocken« brachte, die man in der Bergeinsamkeit mitunter halluziniert. Aber Bodo Hell ist nicht nur in den Bergen unterwegs, sondern auch im Dickicht der Städte, worauf Wolfgang Straub einging, der unter dem schönen Titel »Scheiß Polizei – deine Zeit = vorbei« auf die in der Wienbibliothek archivierten Notizenkonvolute einging, die Hell in seiner »Stadtschrift« (1983) verarbeitet hat – ein Lesen im Text der Stadt, das viel Zeitkolorit transportiert. Insgesamt erstaunlich, mit wieviel ­metaphorischem Aufwand sich die meisten Interpreten (etwa »Zaunüberstiege« bei Martin Kubaczek) den hochpräzisen Texten näherten. Lesungen von Autorenkollegen wie Franz Josef Czernin, Norbert Hummelt und Lisa Spalt rundeten die Veranstaltung für und mit dem »Landschaftsverschlinger« ab, eine der anregendsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Literatur.