--/Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland/dpa Insbesondere Zünder von Artilleriemunition und Granatsplitter sind es, die immer wieder an der Küste angespült werden

Im Nordseebadeort Schillig am Jadebusen herrschte am vergangenen Wochenende große Aufregung: Ein Spaziergänger hatte im Watt vor dem Strand verdächtige Metallteile entdeckt, die sehr schnell als Reste alter Weltkriegsmunition erkannt wurden. Laut NDR haben Kampfmittelexperten die Funde »vor allem (als) Zünder französischer Artilleriemunition und Granatsplitter von Flugabwehrgeschützen« identifiziert. Zwar konnten die Reste zügig und ohne Unfälle durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst geborgen werden, das Aufsehen am gutbesuchten Badestrand war aber groß. Nur: Überraschend war der Fund nicht.

Es ist nur einer von vielen – zu vielen – Fällen, wie sie an den Küsten von Nord- und Ostsee immer wieder vorkommen. Das Problem der in den Meeren zum großen Teil bewusst versenkten Munitionsaltlasten mit Tausenden Tonnen giftiger und anderweitig gefährlicher Inhaltsstoffe ist seit Jahrzehnten bekannt und wird von der Politik ebenso lange verharmlost, ignoriert, »ausgesessen«: Konzepte, dieses Problem konsequent anzupacken, gibt es bis heute nicht.

Abschließende Untersuchungen der aktuellen Funde sind bislang nicht bekannt. Die vom NDR zitierten Experten hatten auf eine ehemalige Weltkriegs-Flak-Stellung am Strand von Schillig verwiesen. Ob aber die jüngst geborgenen Munitionsreste deren Einsätzen samt eventuellem gegnerischen Beschuss zuzuordnen sind, wird sich erst noch zeigen müssen. Denn der Sender zeigte parallel eigene Berichte aus dem Jahr 1995, als bereits – auch in jener Zeit schon kein Einzelfall – Kampfmittelreste vor Schillig geborgen werden mussten. Damals standen am Strand noch amtliche Schilder mit der Warnung »Achtung, Munitionsgefahr«. Die im Juni 1995 eingesammelten Altlasten bezeichnete der NDR seinerzeit klar als Überreste von Munitionsversenkungen »nach 1945 im Gebiet um Wilhelmshaven«.

Für den Koblenzer Meeresbiologen und Umweltgutachter Stefan Nehring, seit Jahrzehnten mit dem Problem der Munitions- und Kampfmittelaltlasten befasst, passt das durchaus zusammen. Seiner Auffassung nach könnten auch die aktuellen Funde durchaus aus Versenkungen der Nachkriegsjahre stammen. Nehring verweist im Gespräch mit junge Welt auf einen Bericht des »Bund/Länder-Messprogramms für die Meeresumwelt von Nord- und Ostsee« von Ende 2011: Darin findet sich unter anderem ein Eintrag über ein etwa 75 Hektar großes Gebiet »am Westufer der Außenjade, dem Ortsteil Horumersiel-Schillig (...) vorgelagert«. Die angegebenen Koordinaten lokalisieren das Zentrum dieses Areals knapp 700 Meter vor dem Schillig-Strand. Dort habe nach dem Krieg ein Wrack gelegen – mit Munition an Bord. Diese sei dann »insbesondere durch Wellschlag« verstreut worden. Aus dem Bericht geht nicht hervor, ob es sich um ein bei Kriegshandlungen oder erst in den Nachkriegsjahren versenktes Schiff gehandelt habe. Das Wrack selbst sei zwar später geborgen worden, es habe aber bis 2007 immer wieder Kampfmittelfunde gegeben.

Für Nehring im aktuellen Fall entscheidend ist der Schlussteil des Berichts von 2011: Bis in die 1990er Jahre habe es für dieses Gebiet in den amtlichen Seekarten einen Warnhinweis gegeben, der sei jedoch später entfernt worden. Nehring hält diese Löschung für »voreilig« – dies um so mehr, als selbst der fragliche Bericht unter Hinweis »auf die zunehmende Offshore-Aktivität und die exponierte Lage an der Außenjade« empfahl, »die Wiederaufnahme der Signatur in die amtliche Seekarte« zu prüfen. Das ist nicht erfolgt.

Passend zum aktuellen Fall, hatte es kurz zuvor scharfe Kritik von ganz anderer Seite gegeben: »Zu lange« schon sei es »vorrangige Meinung der Politik« gewesen, dass das Problem der Munition im Meer auf dem Grund der Meere zu belassen sei, hieß es vorige Woche in einer Mitteilung der norddeutschen Industrie- und Handelskammern (IHK Nord); Bund und Küstenländer müssten »zügige Maßnahmen« ergreifen gegen die rund 1,6 Millionen Tonnen Munitionsaltlasten allein auf dem Grund von Nord- und Ostsee. Nicht nur Schillig dürfte darauf warten.