Joerg Boethling/imago Hanseatisches Kartenhaus: Der Elbtower in Hamburg (16.5.2023)

Während die Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof (GKK) nach der jüngsten Insolvenz und etlichen Filial­schließungen keine goldene Zukunft mehr vor sich hat, wappnet sich ihr Eigentümer René Benko, Gründer und Teilinhaber der österreichischen Signa-Gruppe, für die aktuellen Entwicklungen auf den internationalen Immobilienmärkten. Denn Benko ging es weniger um Warenhäuser, sondern primär um Gebäude, um wertvolle Handelshäuser, Bürogebäude und Hotels in besten Lagen, mit denen er schwunghafte Geschäfte betreibt.

Jüngste Nachricht über den Österreicher, der wegen seiner Herkunft als »Selfmademilliardär« gilt, ist die Beschaffung von insgesamt rund 400 Millionen Euro von verschiedenen Investoren, die bereits bei Signa engagiert sind. Das Handelsblatt und der österreichische Standard berichteten am 24. Juli über den Zufluss frischen Eigenkapitals, das danach von Benko selbst wie vom Gründer der Tierfutterkette »Fressnapf«, Torsten Toeller, dem ­Bauunternehmer und Ex-Strabag-Chef Hans Peter ­Haselsteiner sowie der brasilianischen Unternehmerfamilie Koranyi-Arduini aufgebracht worden sein soll. Das Geld soll den Konzern vor der derzeitigen Flaute in der ­Immobilienbranche absichern, die vor allem durch die hohen Zinsen auf den Kapitalmärkten entstanden ist.

Seit seinen Anfängen mit aufgekauften Dachböden, die er zu Luxuswohnungen umbaute und anschließend teuer verkaufte, hat Benko es mit seinen 46 Jahren zum Chef eines internationalen Immobilienimperiums gebracht, wobei er durchgehend viel Fremdkapital verschiedener Investoren beim Kauf oder Bau von Prestigeobjekten wie dem Goldenen Quartier in Wien, dem Upper West in Berlin, dem Chrysler Building in New York oder dem geplanten Projekt Elbtower in Hamburg einsetzte. Bei letzterem engagiert sich Multimilliardär, Exspeditionsinhaber und HSV-Sponsor Klaus-Michael Kühne finanziell.

Bei diversen Projekten ebenfalls dabei ist die Industriellenfamilie Koranyi-Arduini, die als wichtiger Geldgeber der Signa-Gruppe gilt, wie der Standard am 25. Juli berichtete. Die 400-Millionen-Euro-Geldspritze, zu der sie ihren Beitrag geleistet hatte, sollten dem Unternehmen materiell Luft verschaffen, da derzeit das vorhandene Immobilienportfolio im Wert sinkt, während zugleich Kredite für die verschiedenen Umbau- und Neubauprojekte immer teurer werden. Im Moment prüft die europäische Bankenaufsicht die Signa-Kredite. Um mehr Haben in den Büchern nachweisen zu können, soll Benko laut Handelsblatt bereits vor längerer Zeit den Immobiliendienstleister JLL beauftragt haben, Kapital aufzutreiben. Erwünscht war sogenanntes Mezzaninkapital, das aus einer Kombination aus Fremd- und Eigenkapital ohne Stimmrechte besteht. Welche Immobilien zu welchen Anteilen Benko gehören, lässt sich dabei von außen schwer bestimmen, da Kauf und Verkauf in permanenter Bewegung sind. Der Signa-Holding werden nach dem Zeitungsbericht derzeit jedenfalls aktuell Immobilien im Wert von rund 28 Milliarden Euro zugerechnet – inklusive der GKK-Warenhäuser, die noch nicht an Dritte veräußert wurden.

Vor kurzem stieß Signa die erst 2018 erworbene österreichische Möbelhauskette Kika-Leiner ab, behielt lediglich das Stammhaus in der Wiener Mariahilfer Straße. In Berlin trennte sich der Konzern vollständig vom noch im Bau befindlichen Bürohochhaus Mynd, das die Commerzbank-Tochter Commerz Real erwarb, wie zudem einen Anteil an der Immobilie des einstigen Centrum- und späteren Galeria Kaufhof-Warenhauses am Alexanderplatz. Auch fünfzig Prozent des Luxus-Warenhauses Kadewe verkaufte Benko vor kurzem an den thailändischen Geschäftspartner Central Group, berichtete der Standard. Makler berichteten anonym über weitere Verkaufsobjekte: etwa in München das frühere Kaut-Bullinger-Haus, das Signa erst vor drei Jahren gekauft hatte, sowie die GKK-Immobilie am Rotkreuzplatz.

Insgesamt sollen die Verkäufe und die Kapitalerhöhung im Volumen von 400 Millionen Euro am Markt gut angekommen sein. Die Investoren glaubten offenkundig noch an Benkos Geschäftsmodell, und die kreditgebenden Banken bewerteten die Aktivitäten wohlwollend als Schritt in die richtige Richtung. Als positiv werde auch das gemeinsame Engagement von Signa und Milliardär Kühne beim Berliner Bürogebäude »Beam« gewertet. Kühne hält zudem zehn Prozent an der Signa Prime Selection, zu der neben dem geplanten Elbtower, das Kaufhaus Lamarr in Wien und das Hotel Park Hyatt Vienna gehören. Allerdings hatte sich der Hamburger Exspediteur noch im Februar in einem Interview mit dem Manager-Magazin mit Blick auf Benkos Geschäfte distanziert geäußert: »Das ist derzeit etwas volatil, das Thema haben wir unter Beobachtung.« Offenkundig hat Kühne vorwiegend Gutes für seine Zwecke beobachtet, denn für das Berliner »Beam« bringt er angeblich 350 Millionen Euro auf.