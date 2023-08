Gregor Fischer/dpa Will » No-go-Areas« nicht akzeptieren: Der KGD-Vorsitzende Ali Ertan Toprak (3. v. r.) in Berlin (21.3.2018)

Die Polizei kann bisher kein politisches Motiv erkennen: Im mecklenburgischen Lübtheen ist ein Deutscher mit kurdischer Einwanderungsgeschichte von einer Frau und drei Männern, die mutmaßlich der rechten Szene angehören, erst rassistisch beleidigt, dann körperlich attackiert und dabei schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Kurdischen Gemeinde Deutschlands (KGD) am Dienstag gegenüber junge Welt erklärte, sei die Tat bereits am 24. Juli geschehen, aber auf Wunsch des Betroffenen zuerst nicht publik gemacht worden. »Die Polizei ging offenbar bis gestern davon aus, dass es sich um eine private Auseinandersetzung handelte, und hat nichts weiter unternommen«, sagte der Sprecher. Erst nachdem die KGD den Vorfall am Montag öffentlich gemacht habe, werde in der Sache ermittelt und auch geprüft, ob ein rassistischer Hintergrund vorlag.

Mit Stangen und Schlägern

Der KGD-Vorsitzende Ali Ertan Toprak hatte am Montag im NDR kritisiert, dass die Polizei erst drei Wochen nach der Tat mit den Ermittlungen begonnen habe. »Es scheint Polizisten zu geben, die eine rassistische Straftat nicht ernst nehmen«, sagte er. Da müsse das Innenministerium aktiv werden. »Wir werden nicht akzeptieren, dass es für uns No-go-Areas gibt«, so Toprak. Er hat den Fall an die Integrationsbeauftragte im Bundeskanzleramt, Staatsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD), gemeldet. »Das Opfer hat berichtet, dass die Polizei die Täter ihm gegenüber als szenebekannte Rechte beschrieben hat«, sagte Toprak dem Sender.

Der Überfall hatte eine Vorgeschichte. Laut Darstellung der Kurdischen Gemeinde Deutschlands war dem späteren Opfer einige Wochen vor dem Angriff das Mobiltelefon vom Hof seines Wohnhauses gestohlen worden. Mit der Behauptung, er könne das Telefon für 50 Euro zurückkaufen, wurde der Mann demnach in eine Falle gelockt. Am Abend des 24. Juli fuhren eine Frau und drei Männer mit einem Pkw an seinem Haus vor, stiegen aus und beleidigten ihn rassistisch. »Scheiß Kanake, jetzt zeigen wir es dir«, gab der KGD-Sprecher die damals getroffenen Aussagen wieder. Dann habe das Quartett das Opfer mit Stangen und einem Baseballschläger attackiert.

Erst als ein Nachbar eingriff und die Rechten zur Rede stellte, hätten die Täter von dem am Boden liegenden Mann abgelassen und die Flucht ergriffen. In einer Klinik wurden mehrere Prellungen, eine Kopfplatzwunde und eine Gehirnerschütterung beim Opfer festgestellt. »Er musste die Nacht im Krankenhaus verbringen und leidet bis heute psychisch unter dem Überfall, hat zum Beispiel Angst, das Haus zu verlassen«, sagte der Vertreter der KGD.

In einem kurzen Video, das der Kurdischen Gemeinde vorliegt, vom Opfer nach Ende des Angriffs selbst aufgenommen, seien die Angreifer zu sehen, in der Hand der Frau sei deutlich ein schwarzer Baseballschläger zu erkennen, ebenso das blutüberströmte Gesicht des Angegriffenen. Gut zu hören sei ebenfalls eine erneute rassistische Aussage der Frau in Richtung des Opfers. Sie habe gesagt: »Fass mich an, dann zeig’ ich dir, wo dein Schiff hinfährt!« Die Angreifer sind nach Information der KGD der extrem rechten Szene in der Gemeinde Lübtheen zuzuordnen.

»Entschieden aufklären!«

In einer Mitteilung vom Dienstag verurteilte die Kurdische Gemeinde den »feigen und rassistischen Überfall« und zeigte sich »schockiert über die Brutalität der Angreifer«. Man beobachte die aktuelle Entwicklung sehr genau. »Der Umstand, dass es bereits in den Tagen vor dem Angriff in den sächsischen Städten Görlitz und Sebnitz zu brutalen Überfällen auf Geflüchtete gekommen ist, besorgt uns«, heißt es in der Mitteilung. Die aktuellen Wahl- und Umfrageergebnisse der AfD vermittelten offenbar Teilen der extremen Rechten den Eindruck, einen gewissen Rückhalt für ihre Taten zu genießen. Toprak forderte, »die Polizei in Mecklenburg muss die Tat entschieden aufklären: Die Angreifer dürfen nicht glauben, mit ihrer Tat durchzukommen.«