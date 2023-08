»Let’s Lynch the Landlord«. Eine wohnpolitische Punkrock-Lyrik-Lesung. In der Vergangenheit wurde oft laut und deutlich gesagt, dass Wohnraum keine Ware ist – auch in Gedichten, Texten und in Punkrockliedern. Mit einem wilden Mix aus aktueller und älterer (Punk-)Lyrik wird der Kampf für die Stadt für alle nachgezeichnet und so Ideen aus der Vergangenheit ausgraben, um sie vielleicht wieder für heute nutzbar zu machen. Donnerstag, 17.8., 19 Uhr. Ort und Veranstalter: Regenbogenfabrik, Lausitzer Str. 21 a, Berlin

»Position Chinas zur politischen Lösung der Ukraine-Krise«. Willi Parlmeyer hat sich den chinesischen Friedensplan genauer angeschaut und ihn mit den seit März 2022 vorgelegten Plänen anderer Initiatoren zu vergleichen. Auffällig ist die globale Herangehensweise, die wesentlich weitergehende Vorschläge beinhaltet als allein die Frage des Ukraine-Krieges. Donnerstag, 17.8., 19 Uhr. Ort: Holbornsches Haus, Rote Str. 34, Göttingen. Veranstalter: RLS Göttingen und Göttinger Friedensforum.

»Eat The Rich«. Film. Der Kellner Alex hat einen Job im Nobelrestaurant »Bastards«. Doch er landet nach kurzer Zeit auf der Straße. Wütend scharrt er eine Gruppe Gleichgesinnter um sich und macht sich auf, das Restaurant zu übernehmen – mit Pfeil und Bogen. Fortan heißt das Nobelrestaurant »Eat the Rich« und der Name ist Programm. Eine explosive Satire, mit anarchischem Humor und bissigen Dialogen. Es gibt außerdem Leckeres vom Grill … Freitag, 18.8., 22.30 Uhr. Ort: Caracan im Auenwald, Neue Linie 20, Leipzig. Veranstalter: GlobalE Leipzig