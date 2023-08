Nachschlag: Brutaler Wahn

imago images/Everett Collection Jodie Foster hat eine folgenschwere Begegnung mit dem Taxi Driver

Ein Taxifahrer, der aufgrund von Traumata im Vietnamkrieg niemals schläft, in der Stadt, die es ihm ­gleichtut: Martin Scorseses Klassiker von 1976 ist von einer Zeitlosigkeit, wie es ein Film nur selten schafft. Auch wenn die Straßen New Yorks mittlerweile durchgentrifiziert sind und der rauhe Charme, der schnell in Brutalität abgleitet, längst dahin ist. Die heutigen Zustände – Leben in der Stadt ist nur noch möglich mit ausreichend finanziellem Polster – entsprechen eigentlich der sich immer mehr zum Wahn entwickelten Vorstellung Travis Bickles (Robert De Niro), dessen Traum es ist, den »Schmutz« und »menschlichen Abschaum« aus der Stadt zu kehren. Mit Ghettoromantik hat das nichts zu tun, Isolation und soziale Selbstausgrenzung sind das Thema. Ganz nebenbei geben spätere Großschauspieler wie Jodie Foster oder Harvey Keitel ein Beispiel davon ab, wie talentiert sie schon in ihrer Frühphase waren.(mme)