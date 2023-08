Rotlicht: Bourgeoisie

gemeinfrei Ohne Ausbeutung der Lohnarbeiter keine Bourgeoisie – Georg Scholz: Arbeit schändet (1920/21)

Wer das Wort ohne nachzudenken fehlerfrei buchstabieren kann, werfe den ersten Stein. Stolpern kann man auch über die Bedeutung des Begriffs Bourgeoisie (französisch für: Bürgertum). Dabei scheint die Definition hinreichend klar: Die Bourgeoisie ist diejenige gesellschaftliche Klasse in einer kapitalistischen Gesellschaft, in deren Händen der Privatbesitz an den Produktionsmitteln liegt und die von der Aneignung des von Lohnarbeitern geschaffenen Mehrwerts lebt. Vermittelt über Kapitalverbände, persönliche Netzwerke, Parteispenden und Lobbyismus fällt ihr auch ein Großteil der politischen Macht zu.

Die historische Wirklichkeit ist aber weit unordentlicher, als es diese Bestimmung vermuten lässt. Zwar kennt bereits die Antike einzelne Kapitalisten, doch erst in der Frühen Neuzeit bildete sich die Bourgeoisie als Klasse heraus. Eine entscheidende Rolle spielte hierbei die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, in der es zu einer Trennung der Gesellschaft in Grundbesitzer und von Grund- und Produktionsmittelbesitz »befreiten« Arbeitern kam. Erst die äußerst brutal durchgeführte massenhafte Enteignung von Bauern schuf die Voraussetzung für die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise. Doch bis sich aus Handwerksmeistern, Geldverleihern, Großgrundbesitzern, Händlern, kolonialen Ausbeutern und schlicht Räubern die Bourgeoisie herausbildete, vergingen mehrere Jahrhunderte. Sie tritt daher erst im 18. Jahrhundert als wirkliche politische Macht in Erscheinung. Eine kämpferische Machtübernahme wie in der Französischen Revolution von 1789 blieb eher die Ausnahme. Häufiger arrangierten sich die frühen Kapitalisten mit den alten Mächten – besonders in England, wo sich die Bourgeoisie zu großen Teilen aus den Reihen des niederen Adels (Gentry) rekrutierte.

Obwohl – oder gerade weil – mittlerweile unangefochten die herrschende Klasse, nimmt die Bourgeoisie selbst Eigenschaften des alten Feudaladels an. Ursprünglich im Namen des selbständigen unternehmerischen Individuums angetreten, ist sie heute eine Klasse, in der Vererbung fast alles zählt. Der sozialen Reproduktion als Klasse dienen neben der Erbschaft auch die zahlreichen Privatcolleges und -universitäten, wo man »unter seinesgleichen ist«, abgeschottete Luxusferienressorts oder »Gated communities«, bewachte Wohnanlagen für Reiche.

So homogen sie dadurch in ihrer Lebensweise auch immer sein mag, in ihren Interessen bleibt die Bourgeoisie zutiefst gespalten. Ihr einziges gemeinsames Interesse ist negativer Art: den Sturz ihrer Macht zu verhindern. Doch schon in ihrem Alltagsgeschäft – der Kapitalakkumulation – ist sich jeder Bourgeois selbst der nächste, fast immer ist sein Gewinn der Verlust eines anderen Kapitalisten. Verwickelter wird es noch dadurch, dass unterschiedliche Branchen divergierende Ziele verfolgen. So dominieren in den meisten Ländern bestimmte Kapitalfraktionen zu Lasten anderer Bereiche, in Deutschland etwa die Automobilindustrie.

Das Argument, dies oder jenes sei im Interesse »des Kapitals« ist daher meist problematisch einseitig, wie sich zum Beispiel in der Coronapandemie zeigte. Während von der Pharmabranche zu Recht gesagt werden konnte, sie profitiere von der Pandemie, konnte dies von den vielen anderen Sparten kaum behauptet werden, deren Hauptinteresse darin lag, dass es tunlichst zu keiner Unterbrechung der Produktionsprozesse komme. Wie die Bourgeoisie zu politischen Fragen steht, lässt sich daher nur durch konkrete Analysen von Kräfteverhältnissen verstehen. Ihrem Wesen nach hinreichend definiert, gilt es dennoch, den Charakter der Bourgeoisie auf dem jeweiligen historischen Stand immer wieder neu zu begreifen.