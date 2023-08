Gordon Timpen/Sony Pictures via AP Herzlich übersteuert: Der symbolische Vater (David Harbour, r.) und sein verspielter Sohn (Archie Madekwe)

S’ist wieder Siegerzeit im Paralleluniversum. Die großen Konzerne haben alles gewonnen: Oscarverleihung, Le Mans, Wettlauf zum Mond. Im neuen Film von Sony und Nissan und Honda und Michelin und Moët Chandon und Porsche und Audi Sport und Fanatec und allen anderen interessanten Handelsmarken geht es um einen Rennfahrer. Nun ja, eigentlich geht es um eine Rennfahrsimulation namens »Gran Turismo«, deren erste Inkarnation im Jahr 1997 für Sonys erste »Playstation«-Spielekonsole erschien. Seitdem entwickelte sich »GT«, wie es die Eingeweihten abkürzen, zur erfolgreichsten Autorennsimulation weltweit – geht es nach dem Film und seinen Machern, selbstredend auch zur realistischsten. So realistisch, dass man mit ihr anscheinend wirklich Autofahren lernen kann. Kein Scherz: Der junge Waliser Jann Mardenborough qualifizierte sich 2011 über einen spielinternen Wettbewerb für den Einstieg in den echten Rennsport, den er bis heute sparsam, aber stetig erfolgreich betreibt.

Mardenboroughs (Archie ­Madekwe) Geschichte ist es, die der Film von Neill Blomkamp (»District 9«, 2009, »Elysium«, 2013) als Vorlage hernimmt, um sie sanft ästhetisch und narrativ zu missbrauchen. Alles Herzige ist dabei übersteuert: Vater-Sohn-Drama, Liebesgeschichte, ein gebrochener Antiheld als Trainer (David Harbour), ein schleimiger Marketingtyp (Orlando Bloom) als sein sanfter Gegenspieler und ein champagnernasses Happyend. Toll sind die vielen internationalen Schauplätze von Dubai über Tokio bis zum Landkreis Ahrweiler. Hervorragend sind die visuellen Effekte, sogar noch besser als im Computerspiel. Noch hervorragender sind die Erfolge, die sich fürs Individuum im Kapitalismus durch harte Arbeit und Glaube an sich selbst einstellen. Nissan, der härtest arbeitende aller Automobilkonzerne, ist nämlich nicht einfach nur ein durchschnittlicher Autohersteller mit magerer Fertigungsqualität. Nein, Nissan baut die großartigsten Autos aller Zeiten aus Blut, Schweiß und Tränen. Im Paralleluniversum gewinnt Jann Mardenborough, der Schlafanzugzocker aus Cardiff, tatsächlich das 24-Stunden-Rennen von Le Mans im unglaublich windschlüpfrigen und unglaublich zuverlässigen Nissan Supersport, während er auf dem Sony Walkman von Enyas »Orinoco Flow« berauscht wird.

Im echten Leben sitzen Abertausende picklige Teenager in ihren Jugendzimmern und verschwenden ihre Träume an die Versprechen teurer Dauerwerbesendungen (Budget: 100 Millionen US-Dollar) und kostenloser Pornowebseiten. Woher sollen sie auch wissen, dass Nissan die beschissenste Le-Mans-Karre aller Zeiten baute, die schon nach einem einzigen Rennen wegen unterdurchschnittlicher Performance und Kupplungsschaden wieder aus dem Verkehr gezogen wurde? Woher sollen sie wissen, dass vor dem Fernseher auf digitale Rennwagen wichsen nicht sonderlich attraktiv ist? Eine Angebetete, die schon bei der Vorstellung vom vibrierenden Lenkrad feuchter als die verschwitzte Hand wird – »Gran Turismo«, der Film, verspricht so viel.

Der historische Reiz an »Gran Turismo«, dem ersten und dem zweiten Spiel, lag immer in der Möglichkeit, einfache Straßenvehikel zu wahren Streckenmonstern tunen zu können und als Spieler an mageren Autos zu wachsen. Einen 1988er Nissan Skyline zum Porsche-Killer zu machen. Mit einem auffrisierten Suzuki Impreza einen Ferrari abzuziehen (hypothetisch, denn die frühen Spiele hatten weder Porsche- noch Ferrari-Lizenz). Mit ein paar Flocken und ein bisschen Talent aus der virtuellen Schraubergarage in die Formel-Rennserie zu kommen, alle dummen Computergegner zu besiegen und beim Pikes-Peak-Bergrennen die von den Spielemachern gnädig vorgegebene Weltbestzeit zu fahren. »Gran Turismo« war das glückliche Paralleluniversum aller Dorfschrauber – auch darum, weil alle Wettkampfgedanken, alle Blechschäden, alle harten Realismen sich auf einer CD offline in Grenzen hielten, während ihre sanften Träumereien nahe genug an der Wirklichkeit schrammten. Solche Zeiten sind vorbei, billige Illusionen sind zur unausweichlichen, beinharten, tieftraurigen Realität verkommen: das Zocken, das Wichsen und die Sozialdemokratie.