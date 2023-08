imago stock&people Man ging hin, wenn wo was war: Alternativer Kirchentag in Halle, 1988

Manche Gegengeschichte zur DDR-Untergrundmusik ward geschrieben. Dass es dafür (in Berlin) ein Publikum gibt, zeigte erst im März die »multimediale Lesung« von »Untergrund war Strategie. Punk in der DDR. Zwischen Rebellion und Repression« des »Zeitzeugen« Geralf Pochop im SO 36, die immerhin 250 Leute anlockte. Erst letztes Jahr erschien mit »negativ-dekadent. Punk in der DDR« ein einschlägiger Titel im Ventil-Verlag. Das Interesse an einer lange toten und schon in ihrer Blütezeit recht kleinen Kassettensubkultur mit winzigen D.I.Y.-Auflagen könnte geringer sein. Manchem mag es mit der Eigenhistorisierung der »Kassettentäter« so gehen wie dem Ex-Wutanfall-Sänger Herr Chaos. »Ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher, Artikel etc. (…) zum Thema ›Underground‹, ›DDR-Untergrund‹ es inzwischen gibt und was (…) mit dem merkwürdigen Wort ›Under/Untergrund‹ in Verbindung gebracht wird. Es ist enttäuschend, langweilt mich«, wird er mit seiner Absage, an einem weiteren, jüngst erschienen Buch teilzuhaben, darin zitiert. Da er »auch keine Lust mehr« hatte, »mit einer Schar ›Under­ground‹-Helden, von der man noch nie was gehört hat, in einen Kontext gebracht zu werden oder mit Volksmusikern wie diesem peinlichen Flake in einem Buch zu erscheinen«, kommt Chaos auch nur kurz vor.

Kleiner Grenzverkehr

Viele andere der Heldenschar nutzten – »als Teil weltweiter Subkulturaufbereitung. Oder subkulturellen Warenumlaufs« – gerne die Chance, »dem deutsch-deutschen Darstellungsdilemma zu entrinnen« (Mitherausgeber Alexander Pehlemann) und trugen bei zu »Magnetizdat DDR. Magnetbanduntergrund Ost 1979–1990«, dem mehr als doppelt so dicken Nachfolger des Standardwerks »Spannung. Leistung. Widerstand. Magnetbanduntergrund DDR 1979–1990« von 2006. Der Sound zum Buch kommt dieses Mal nicht anbei, sondern als Dreifach-LP (Edition Iron Curtain Radio) mit vielem, was im Westen noch weniger Rang als in der DDR und selten überhaupt einen Namen hat(te). Selbst die subkulturelle DDR-Jugend dürfte selten Kombos gekannt haben wie Die Arroganten Sorben, Erweiterter OrGasmus, Frigitte Hodenhorst Mundschenk oder FO 32 extra hart arbeitendes rastermaterial für kontakt. Konnte der untergründige kleine Grenzverkehr einigen Punkbands noch zu etwas Szenebekanntheit auch westlich der Mauer verhelfen, konnte/wollte die BRD-Jugend von einem DDR-Untergrund um so weniger hören, je mehr dessen Bands alsbald vom Punk weg ins Avantgardistisch-Experimentelle tendierten.

Mit- und Durcheinander

Dass Bands wie Der Expander des Fortschritts auch nach 1989 in der BRD nicht ankamen, erklärt sich Ex-Expanderin Susanne Binas-Preisendörfer so: »Das spezifische Ticket der ästhetischen Opposition, das Der Expander des Fortschritts ausgespielt hatte, war ab 1990/91 nicht mehr existent. Wenn Leute mit den westlichen Ohren unsere Produktionen hörten, dann fanden sie die rein ästhetisch auch nicht interessant genug.« Wenn dann der einstige Sänger von teurer denn je, Christoph Tannert, »voller Neid« feststellt, »dass die experimentellen Entwicklungen bis Ende der 1980er Jahre in Polen, der ČSSR, Ungarn, Jugoslawien, im Baltikum (…) oft meilenweit von dem entfernt waren, was in der DDR passierte«, er daher seinen »Kulturschock lange vor dem Mauerfall« erlebte, sind zwei womöglich triftige Gründe dafür genannt, dass der DDR-»Magnetbanduntergrund« auch auf lange Sicht kaum gegenkulturelle Hits landen konnte.

Ästhetisches Ticket hin, Produktions- und Soundstandards auf Weltniveau her, die »ganz eigene Rezeptionsweise westlicher Subkulturen« (Robert Galenza) umfasste in kreativer Adaption von (Art-/Post-)Punk über Dark Wave, Experimental- und Post-Rock, über Elektro bis zu Performancekunstkrach praktisch alle einschlägigen Genres. Anders als im szenesatten Westen mischten diese sich nicht nur akustisch, die Unlizenzierten performten live in immer bunterer Kombination. Szenedünkel gab es kaum. »Was im Untergrund lief, war egal, Hauptsache, es war Untergrund«, so Karsten Zimalla von Die Arroganten Sorben. Also ging man hin, wenn wo was war. »Die Gemeinschaft war toll, der Zusammenhalt war toll. Verboten zu sein war toll, das war Ansporn!« resümiert Bernd Jestram (Rosa Extra). Dieses so orts- und zeitspezifisch kreative Mit- und Durcheinander nachsinnend zu illustrieren, gelingt in »Magnetizdat« gut.

Weniger bunt sind die »viele(n) noch unbekannte(n) Geschichten von Einzelschicksalen und verborgenen Erinnerungen« und »mutigen, unbeugsamen Menschen, die sich nicht verplanen und drangsalieren lassen wollten«, die das Buch erzählt. Kaum finden sich unter den Sach- auch Lachgeschichten, statt nach Sex, Drugs & Ostrock ’n’ Roll klingen selbst die anekdotischen Passagen nüchtern informativ. Lernen kann man hier etwa, was es mit der »Phallalaika«, dem »Sadophon« oder dem »Metallic Noise Masturbator« auf sich hat. So soll es denn den DDR-Subkulturen-Interessierten ein ergiebiges Referenzwerk sein und nicht, wie jener Herr Chaos will, »liegen, verstauben, vermodern und in seiner Herrlichkeit zerfallen! AMEN«.