Morris Mac Matzen/mmacm.com/CORNY-LITTMANN-STIFTUNG Es geht bunt zu: Szene des Hamburger Spielbudenfestivals 2022

Auf dem Hamburger Spielbudenplatz findet am kommenden Sonnabend wieder das Festival »Grenzen sind relativ« statt. Was ist geplant?

Von 14 bis 23 Uhr gibt es ein facettenreiches Rahmenprogramm mit Livemusik, Tanz, Performance, interaktiven Erlebniswelten und einer Network-Area. Im Geiste unseres Mottos »Grenzen sind relativ« – das ist auch der Name unseres Vereins – haben wir mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler, Ausstellende und gemeinnützige Organisationen zusammengetrommelt, um gemeinsam die Vielfalt der Multipolarkultur zu feiern. Es geht um geile Musik, Kunst und Begegnungen!

Welches sind die Highlights des musikalischen Programms?

Im Rahmen der »Art(ist)-Clashes« werden die mitwirkenden Musikerinnen und Musiker in unterschiedlichen Kollaborationen exklusive Performances auf die Bühne zaubern, die so noch nie gesehen, gehört und erlebt wurden. Musikalisch ist von Rock, Pop, Funk, Soul, Blues, Rock ’n’ Roll, HipHop bis hin zu Weltmusik alles mit dabei. Live on stage sind unter anderem Superbad!, Pensen Paletti, Volkan Baydar and Band, Oded Kafri und Christian von Richthofen, Body Rhythm Hamburg, Kieper, Minotauros Kompanie, HipHop Academy sowie einige Special Guests und Überraschungs-Acts. Auch ich werde mit meiner Band auftreten.

Der Titel des Festivals deutet darauf hin, dass es um mehr geht als nur um Musik.

Grenzen gibt es überall. Im Sinne der Dialektik haben wir alle das Begrenzte und Grenzenlose in uns. Die Polaritäten wie zum Beispiel Licht und Schatten, das Selbstlose und das Ego sowie Liebe und Hass bedingen einander. Wichtig dabei ist, dass wir unsere eigenen Themen, Prozesse, Ängste, Widersprüche und Entfremdungen annehmen und mit unseren Mitmenschen in einen möglichst ergebnisoffenen, wertschätzenden und empathischen Dialog kommen können.

Letztlich sind wir alle geprägt von unserer neoliberalen Gesellschaftskultur, welche nicht nur einen zerstörerischen Finanzturbokapitalismus, marktgerechte Demokratien, Krieg und Ausbeutung beinhaltet, sondern auch zunehmend unsere individuellen, zwischenmenschlichen, gruppendynamischen und gesellschaftlichen Realitäten. Zu Zeiten der individuellen und gesellschaftlichen Spaltung brauchen wir Inklusion statt Separation, Kooperation statt Konkurrenz, mehr Dialog und Miteinander und gelebten Frieden für alle Menschen auf diesem Planeten. Was von Menschen gemacht worden ist, kann auch verändert werden. Im Kleinen wie im Großen.

Welchen Zielen und Aufgaben hat sich der Trägerverein vor diesem Hintergrund gewidmet?

Mit Veranstaltungen, Kampagnen, Musikunterricht, Workshops oder Beratung bringen wir Menschen verschiedenster Backgrounds zusammen und setzen uns für interdisziplinäre Kultur, gesamtgesellschaftliche Inklusion, Dialog und Miteinander sowie gelebten Frieden ein. Verbunden mit unserem Arbeitsmotto »Analyse und aktiv sein« haben wir mehrere Veranstaltungs- und Projektformate ins Leben gerufen, die wir bundesweit zusammen mit unseren Kooperationspartnern umsetzen.

Wie gesagt, auch Ihre Mischa-Gohlke-Band tritt bei dem Festival auf. Sie werden oft gefragt, wie Sie trotz Ihrer seit Geburt an Taubheit grenzenden Hörschädigung Musik machen können. Was antworten Sie?

Trotz oder gerade deswegen? Generell ist die Hörwahrnehmung nicht statisch, sondern sehr unterschiedlich. Manchmal höre ich nur Klangbrei, in anderen Momenten kann ich Musik und Sprache differenziert wahrnehmen. Ohne Hörgeräte bin ich nahezu taub. Mit höre ich circa 50 bis 60 Prozent von der Grundlautstärke, wobei viele Frequenzbereiche im Mittel- und Hochtonbereich fehlen. Hören ist also nicht gleich Verstehen. Meine vermeintliche Beeinträchtigung »zwingt« mich dazu, auf mehreren Kommunikations- und Wahrnehmungsebenen interagieren zu müssen, was ich als großes Geschenk empfinde.