Kay Nietfeld/dpa Wo lebt der Typ? Minister Buschmann beim Aufzeigen eines engen Korridors

Noch einer aus dem Sommerloch. Nach dem Schüren irrationaler Ängste (Stichwort: Gewalt im Schwimmbad) geht es für Regierungspolitiker und solche, die es werden wollen (Stichwort: Merz) offenbar darum, unübersehbare – weil lange bekannte – Missstände dieser unsozialen Gesellschaftsordnung abzuschwächen. Nicht etwa im Sinne einer Verbesserung, sondern um sie als nicht mehr so schwerwiegend darzustellen. Auch wenn eine Bewältigung längst überfällig ist. In einem von dpa veröffentlichten Gespräch bekräftigte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Dienstag seine Ansicht, Indexmieten (Mieten, die mit dem Verbraucherpreisindex steigen) seien ein nebensächliches Problem. »Bei den Mieten« sei die Schwierigkeit nämlich nicht, »dass wir zuwenig Regulierung haben, sondern zuwenig Wohnraum«.

Buschmanns Hinweis zur Wohnungskrise ist richtig, aber hat in dem Zusammenhang ungefähr den Stellenwert des Korns, dass eben auch ein blindes Huhn manchmal findet. Wohnraum- und Mietenfrage mögen verbunden sein, doch hebt das die existenzbedrohende Realität von Indexmieten für Mieterinnen und Mieter hierzulande keinesfalls auf. Ob es in Zeiten explodierender Lebenshaltungskosten überdacht – oder vielleicht besser verboten – werden sollte, dass Mieten analog zur Inflationsentwicklung angehoben werden dürfen, erledigt ebenso wenig das Problem der rasant aufwärts getriebenen Angebotsmieten. Die schwanken je nach Ort, Angebotsart und Erhebung irgendwo zwischen 15 und 50 Euro pro Quadratmeter (etwa möbliert), die Frage nach Indexierung ist dabei noch gar nicht gestellt.

Insbesondere Hauptstadtbewohner dürften sich nach Buschmanns Äußerung fragen: Wo lebt der Typ? Denn in Berlin erhielten im vergangenen Jahr nahezu 70 Prozent der neu abgeschlossenen Mietverträge eine Indexierung, hatte der Deutsche Mieterbund (DMB) bereits im Februar ermittelt. In anderen Städten war es noch immer »jeder dritte Mietvertrag«, erklärte DMB-Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz am Dienstag gegenüber jW. Mieterinnen und Mieter hätten zudem auf dem Wohnungsmarkt oft »gar keine andere Chance, als beim Abschluss eines Mietvertrages einer Indexierung zuzustimmen«. »Absolut unverständlich« sei, dass der Justizminister keinen Regulierungsbedarf bei Indexmietverträgen sehe.

Um 9,5 Prozent seien die Mieten in Berlin im zweiten Quartal 2023 im Jahresvergleich angehoben worden, teilten die deutschen Pfandbriefbanken am Donnerstag mit. Im Bundesschnitt habe das Plus bei 6,2 Prozent gelegen. Eine Studie des US-Beratungsunternehmen Jones Lang LaSalle ermittelte in einer Ende Juli veröffentlichten Studie in fünf großen Städten der BRD eine durchschnittliche Mietanhebung von 6,7 Prozent im ersten Halbjahr des laufenden Jahres. Da der von Buschmann angesprochene Wohnungsbau im kommenden Jahr auf einen Tiefstand schrumpfen dürfte, ist eine Entspannung für Mieterinnen und Mieter erstmal nicht zu erwarten.

Buschmann hat auch recht: »Investitionen in den Wohnungsbau sind nur dann attraktiv, wenn eine Vermietung wertstabile Erträge verspricht.« Doch das fasst im Grunde nur das Dilemma marktwirtschaftlich organisierter (Wohnungs-)Wirtschaft zusammen und zeigt auf, wessen Interessen der Ampeljustizminister vertritt. Davor zu warnen, »dass da noch mehr Regulierung droht« ist wie so häufig nur eine Gehirnwindung davon entfernt, eine Erhöhung des Wohngelds zu fordern – das dann möglichst direkt auf den Konten der Wohungseigner landen soll. Spitzenpersonal der Liberalen wünscht sich für gewöhnlich ohnehin einen zurückhaltenden Staat. Nicht aber, wenn Strom- und Gaspreisbremse, »EU-Chips-Act«, Wirtschaftsstabilisierungs- sowie Klima- und Transformationsfonds zuverlässig Kohle in die Konzerne pumpen.

Der Deutsche Mieterbund fordert »das Verbot von neuen Indexmietverträgen und deren Kappung im Bestand«, erklärte Direktorin Weber-Moritz gegenüber jW. Der Bundesrat und die Justizministerkonferenz der Länder würden sich längst für eine Begrenzung von Indexmieten aussprechen. Andere Bewegungen, etwa das »Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn«, gehen da weiter und wollen Wohnraum dem Markt gänzlich entziehen. Man könnte auch die Marktwirtschaft insgesamt überwinden. Was wohl der Minister dazu sagt?