Bernd von Jutrczenka/dpa Hält wenig von Vermittlungsversuchen: Bernd Riexinger (Berlin, 26.2.2021)

Dem inzwischen von der Parteispitze von Die Linke zumindest verbal aufgegriffenen Vorschlag des Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann, mit einem kurzfristig zusammengerufenen Parteikonvent zu versuchen, die vom Zerfall bedrohte Partei zusammenzuhalten, kann keineswegs jeder Genosse etwas abgewinnen. Am Dienstag meldete sich der langjährige Koparteichef Bernd Riexinger zu Wort und forderte seine Partei auf, konsequent ohne die ehemalige Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht zu planen. Das könne die Partei »wieder stark machen«. Der Bruch des Wagenknecht-Flügels mit der Partei sei längst vollzogen, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Riexinger vertritt hier zweifellos die Perspektive der insbesondere in den »bewegungslinken« und »progressiven« Strömungszusammenschlüssen versammelten Akteure, die zwar bei jeder Gelegenheit mit allen Zeichen der Empörung Abspaltungsüberlegungen des Wagenknecht-Lagers skandalisieren, es aber sichtlich kaum erwarten können, dass diese Abspaltung tatsächlich erfolgt. Dass »ein Teil der Fraktion« auf »gepackten Koffern« sitze und darauf warte, ob Wagenknecht das Zeichen für eine Parteineugründung gebe, nannte Riexinger »ein bisschen erbärmlich«.

Pellmann hingegen bekräftigte gegenüber der Agentur seine Forderung nach »allseitiger Dialogbereitschaft«. Der von ihm vorgeschlagene Konvent solle integrierend wirken, indem er Vorstandsmitglieder aus Bund, Landes- und Kreisverbänden, Abgeordnete aus Bund und Ländern und Basismitglieder zu Wort kommen lasse. »Stoppen wir die Spaltungsspirale, retten wir unsere Partei gemeinsam«, so der Leipziger Abgeordnete. Dass Pellmann nun ausdrücklich auch die Beteiligung von Genossinnen und Genossen der Basis an dem Konvent fordert, dürfte kaum im Sinne der Parteispitze sein. Koparteichefin Janine Wissler hatte in der vergangenen Woche lediglich die Bereitschaft bekundet, die »Verantwortlichen aus den Ländern, von der Bundesebene und der Bundestagsfraktion zeitnah zusammenzuholen«.

Riexinger seinerseits nimmt einen noch weitaus eingeschränkteren Mandatsträgerstandpunkt ein. Der Ort für eine Grundsatzdebatte sei die Klausur der Bundestagsfraktion am 30. und 31. August in Berlin, erklärte er laut dpa. »Ich bin der Meinung, dass die Fraktion so nicht weitermachen kann«, sagte der ehemalige Parteichef. Fraktionschef Dietmar Bartsch habe es nicht in der Hand, »ob Wagenknecht und ihre Unterstützer bleiben oder gehen«. Nötigenfalls müssten die verbliebenen Linke-Abgeordneten im Bundestag als Gruppe weiterarbeiten. Überzeugt zeigte sich Riexinger trotz einer ganzen Anzahl anderslauternder Umfragen davon, dass eine »Wagenknecht-Partei« »kein nennenswertes Potential« hätte und »zum Scheitern verurteilt« wäre.

Unterdessen werden die Forderungen an den Parteivorstand lauter, bei dem Parteikonvent im Falle seines Stattfindens vor allem die Perspektiven der Basis zu berücksichtigen. Am Dienstag gab die oppositionelle Parteiströmung Sozialistische Linke eine Stellungnahme heraus, in der es heißt, dass »ein solches Treffen nur sinnvoll ist, wenn eine Basisverankerung und -beteiligung gegeben und entsprechend kritische Stimmen beteiligt sind«. Eine weitere Voraussetzung sei, dass es »auch auf seiten des Parteivorstandes einen ernsthaften Willen zur Verständigung« gebe. Wisslers Äußerung zum voraussichtlichen Teilnehmerkreis sei eine »völlige Entwürdigung des durchaus sinnvollen Vorschlages, zeitnah einen Konvent einzuberufen«. Mit dieser Herangehensweise würden die »intensiven Bemühungen von Sören Pellmann, Gesine Lötzsch und anderen um eine wirkliche gemeinsame Linke völlig konterkariert«; ein solcher Parteikonvent »wäre nur noch eine Alibiveranstaltung«.