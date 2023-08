ver.di - SWOS Eine aktive Mittagspause vor dem Tierpark in Dresden vergangene Woche soll den Zoodirektor an die Verhandlungen erinnern

Die Beschäftigten im Dresdner Zoo haben die Nase voll. Und das liegt nicht etwa am Geruch der kürzlich um sieben Jungtiere angewachsenen Gruppe der Zebramangusten. Was ihren Ärger hervorruft, ist – anstelle der possierlichen, katzenartigen Raubtiere – vielmehr, dass sich die Geschäftsführung in der laufenden Tarifauseinandersetzung jeder weiteren Verhandlung verweigert, wie die Gewerkschaft Verdi in einer Mitteilung am Montag monierte.

Denn obwohl es sich beim Dresdner Zoo um eine städtische GmbH handelt, verdient die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten ein gutes Stück weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen, die nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) bezahlt werden. Denn derzeit erhalten die Zoobeschäftigten entsprechend ihrer jeweiligen Eingruppierung in der Entgelttabelle des TVÖD »nur etwa 90 Prozent des Gehalts von städtischen Mitarbeiter*innen«, kritisierte Verdi am Montag.

Am 17. Juli war die zweite Tarifrunde zwischen Gewerkschaft und Zoo Dresden GmbH erneut gescheitert. Der Dresdner Zoo – der derzeit ein neues Orang-Utan-Haus für rund 20 Millionen Euro bauen lässt – habe durchblicken lassen, dass man »keine weiteren Verhandlungen wünsche«, wie Verdi mitteilte. Die Personalkosten seien »schon hoch genug«, ein Nachbesserungsbedarf des bestehenden Angebots werde daher nicht in Betracht gezogen. Ein angemessener Tarifabschluss werde durch die »Blockadehaltung« der Geschäftsführung gefährdet, so die Kritik der Gewerkschaft.

»Klappern gehört zum Geschäft«, erwiderte Karl-Heinz Ukena süffisant, von junge Welt auf den Vorwurf der Gewerkschaft angesprochen. Man habe Verdi »sofort« 90 Prozent des Tarifergebnisses für den öffentlichen Dienst angeboten »mit allem Schnipp und Schnapp, das kann sich der Zoo momentan leisten«, so der Zoodirektor und Geschäftsführer der Dresdner Zoo GmbH. Das Angebot würde »im laufenden Galopp 300.000 Euro mehr kosten«, mehr könne sich der Zoo »im Moment einfach nicht leisten«, so Ukena.

Vergangene Woche äußerten die Zoobeschäftigten ihren Unmut über die stockenden Verhandlungen vor dem Haupteingang des Tierparks. In einer aktiven Mittagspause wollten sie Ukena erinnern, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, wie Verdi-Sekretär Robert Braun am Montag im jW-Gespräch erklärte. Die Gewerkschaft hatte in den Gesprächen eine schrittweise Angleichung der Tabellenentgelte des Haustarifvertrags an die des TVöD gefordert. Zum 1. Juli dieses Jahres sollte der erste Schritt von fünf Prozentpunkten zu dann 95 Prozent, im kommenden Jahr dann die Angleichung an das Verdi-Ergebnis des Frühjahrs erfolgen. Sollte sich der Zoo weiter querstellen, werde Verdi Arbeitskampfmaßnahmen in Betracht ziehen, so Braun zu jW.

Ihm sei bewusst, dass sich die Beschäftigten 100 Prozent vom TVöD-Ergebnis wünschten, erklärte Geschäftsführer Ukena am Montag. Doch da die Stadt Dresden eine Haushaltssperre beschlossen habe, seien aus dieser Richtung keine höheren Zuschüsse zu erwarten. Wenn im kommenden Jahr das Orang-Utan-Haus – laut Zoowebseite »größtes Vorhaben unserer Geschichte« – eröffnet würde, könnte sich mit einer Anpassung der Eintrittspreise neue Spielräume ergeben: »Ab 2025 wären solche Schritte dann vorstellbar und stemmbar«, so der Zoodirektor.

Für die Gewerkschaft kommt das zu spät. Schließlich sind die 82 Beschäftigten gerade jetzt von weiterhin steigenden Preisen betroffen. Um »anhaltenden Reallohnverlust zu stoppen und einen wichtigen Schritt im Kampf gegen die drohende Altersarmut zu setzen«, sei eine Anpassung der Entgelttabelle aber unumgänglich, kritisiert Verdi. Gewerkschafter Braun ist sich sicher: Sollte Zoodirektor Ukena sich weiter sperren, »werden die Kolleginnen und Kollegen streiken – aber hundertprozentig«.