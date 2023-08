imago images/Gonzales Photo Skindred ist ein bisschen so, als würde man den Hybridsound der Bad Brains in nietenversehenes Echsenleder hüllen

Kein Satzzeichen dahinter, also fraglich, ob das Lachen im Titel des neuen Albums von Skindred einen Zustand beschreibt oder als Aufforderung oder gar als Frage zu verstehen ist. Denn alle Fragen beseitigt sind nur, wenn man das Waliser Quintett live bekommt. Kaum eine Band reißt bei Konzerten soviel ab. Mag an der maximal animierenden Performance liegen, ist aber auch Resultat des Genreclusters, das die Band aus Newport darbietet: ein Amalgam aus Dancehall-Reggae, Hardcorepunk und Glam Metal. Für wen nichts davon etwas ist, dem sollte man die Vital­werte prüfen.

Skindred ist ein bisschen so, als würde man den Hybridsound der guten alten Bad Brains mal in nietenversehenes Echsenleder hüllen, mal ihm ein gefärbtes Katzenfell überziehen. Das Ergebnis ist zu mitreißend, um wahr zu sein.

Das achte Album in einem Vierteljahrhundert Bandgeschichte ist dann eben auch eine aufgeheiterte Fahrt nach Sehnsuchtshausen: Die schwelgerische Gitarre zum treibenden Beat geht in »Life That’s Free« hin zum doppelt und dreifach freien Leben, »without your constant complication«. Die Reverkomplizierung der Welt geschieht aber schon im Lied drauf: »If I Could« verquickt in den Lyrics, was zwei in einer Beziehung alles so falsch machen können, und das reuige »Shoulda, Woulda, Coulda« hallt heftig nach.

Da muss mit Liebe nachgeschmalzt werden: »L. O. V. E. (Smile Please)« appelliert an Durchhaltevermögen wie Liebesbedürfnis, so sehr, dass es im Refrain samt Kinderchor dann doch arg plumpblöd wird: »Love is what the people want / Love is what we need« ist für jene, die sich mit Lyrics von Lennon und Co. bereits den Magen gestählt und den Würgereiz abtrainiert haben, fast noch erträglich, aber im Klimax der Kehrreime wird es (wahrscheinlich ungewollt) so platt-christlich, die rasta­farisierenden Jah-Agitatoren von Bad Brains hätten sich dafür bis runter ins Fegefeuer geschämt: »If love is what the people want / Then love is guarenteed.« Manche sagen so, andere sagen so.

Schon klar, man muss ja nicht hinhören beim Hinhören; wer sich des Oberteils entledigt hat oder vom Badewannenrand das klamme Badetuch geholt hat, um bei eben durchaus süchtig machenden Brummern wie »Addicted« den »Newport Helicopter« starten zu lassen, der oder die hat beim Rotieren der Sachen über dem Kopf wahrscheinlich eh wenig Ohr für Text.

Meistens besser so, manchmal nicht, beweist der reformistische Antiamerikanismus von »Black Stars« (»and stripes«, wie es im Song komplettiert wird): wieder Kinderchöre, als müsste man noch mal darauf hinweisen, dass das hier ein infantiles Wunschdenken ist, das alle und wirklich alle an Umdenken dächten. »You buy a house / You buy a car / And from da profits of crime you’d be livin’ like a rockstar« – na, schön wär’s, wenn die Profiteure der amtierenden widerwärtigen Welteinrichtung, welche Nation auch immer sie als sackreiche Bürger der Steuern befreit hat, nur wie Rockstars lebten, also dieses oder jenes Hotelzimmer demolierten, früh an Drogen stürben und vorher wenigstens mit ihrem Verhalten gegenüber Frauen konfrontiert würden. Noch schöner wäre natürlich, sie stiegen gemeinsam in ein U-Boot und besuchten die Titanic. Realistischer ist da, was Sänger Benji Webbe vorführt, wenn er das über die Kontinente schallende »Bla-Bla-Bla« der politischen Phrasendrescherei so ausspuckt, dass man das Maschinengewehr dahinter erkennt.

Na ja, viel Gemecker über einen übersoliden Langspieler: »Smile« macht musikalisch lachen, wo immer es gespielt wird. Sicher nicht so sehr wie »Kill the Power« (2014), aber mehr als »Volume« (2015) und »Big Tings« (2018) zusammen. Dahinter steht kein Fragezeichen.