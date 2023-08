Julian Stratenschulte/dpa Selbst Maismonokulturen kommen bei großer Hitze nicht ohne viel Wasser aus (Peine, 18.7.2022)

In Bayern wird diskutiert, eine Abgabe für das Fördern von Trinkwasser einzuführen. Die Rede ist von einem »Wassercent« – unabhängig von der realen Höhe. Erklärtes Ziel ist die Reduzierung des Wasserverbrauchs. Verbrauchszahlen aus anderen Bundesländern mit solchen Entnahmeabgaben wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz stellen keine derartige Tendenz fest. Glauben Sie, dass der Wassercent geeignet ist, dieses Ziel zu erreichen?

Ein Wasserentnahmeentgelt kann durchaus einen Beitrag zum Ressourcenschutz leisten und den Gewässerschutz in der Fläche stärken. Meistens gibt es leider umfangreiche Ausnahmeregelungen in den Ländern, etwa für die landwirtschaftliche Bewässerung oder die Speisung von Springbrunnen. Das ist nicht zielführend. Bei einem Wasserentnahmeentgelt sollte es grundsätzlich keine Ausnahmeregelungen geben, vor allem nicht bei besonders wasserintensiven Entnahmen. Klar muss darüber hinaus auch sein, dass wir alle grundsätzlich sparsamer mit Wasser umgehen müssen.

Die genaue Höhe der Abgabe ist ebenso wenig geklärt wie die Frage, wer den Wassercent am Ende zahlen soll. Industrieverbände fordern bereits jetzt Ausnahmen.

Zentral ist die Berücksichtigung des Verursacherprinzips. Auch in der Wasserrahmenrichtlinie werden unter diesem Aspekt kostendeckende Wasserpreise gefordert. Für Bayern muss deshalb ein Entgelt für alle Wasserentnahmen eingeführt werden. Somit muss zuerst einmal jede Gewässernutzung entfallen, für die es derzeit keine Erlaubnis braucht. Gerade auch die Entnahmen für landwirtschaftliche und industrielle Zwecke müssen einen Preis haben. Die wasserintensive Industrie und Landwirtschaft müssen in die Pflicht genommen werden. Da Wasser unsere Lebensgrundlage bildet, sollte die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung stets Vorrang haben und zu einem sozialverträglichen Preis angeboten werden.

Die Diskussion rund um den Wassercent wird in Bayern seit Monaten geführt. Klar ist nur, dass er erst nach der Landtagswahl vom 8. Oktober eingeführt werden soll. Ist das bloß ein Wahlkampfmanöver?

Die Diskussion wird in Bayern schon viel länger als nur ein paar Monate geführt. Der Ministerpräsident beispielsweise hat den Wassercent schon in seiner Regierungserklärung »Klimaland Bayern« im Juli 2021 im Bayerischen Landtag angekündigt. Seitdem ist nichts passiert. Die jetzige Verschiebung in die neue Legislaturperiode kann daher schon als Wahlkampfmanöver interpretiert werden, da die Regierung sich kurz vor der Wahl offensichtlich vor der Einführung von Gebühren scheut.

Was erwartet der BUND von der Abgabe?

Ziel muss es sein, dass sich der Wert der Ressource Wasser widerspiegelt. Klar ist aber auch, dass eine Wassergebühr nicht alle Probleme lösen kann. Elementar ist es darüber hinaus, dem schnellen Abfluss von Regenwasser entgegenzuwirken, um so den Grundwasserstand wieder zu erhöhen und Dürren vorzubeugen. Das Wasser muss wieder verstärkt in der Fläche gehalten werden. Hierfür sind Entwässerungen und Drainagen rückgängig zu machen und das Wirken des Bibers muss zugelassen werden. Es braucht etwa veränderte Bewirtschaftungsformen oder Renaturierung von Mooren und Auen.

Die Bundesländer regeln die Verwendung der Gebühren nicht einheitlich. Manche investieren das Geld in die Wasserwirtschaft, manche nutzen es anderweitig. Wo herrscht in Bayern Investitionsbedarf?

Die Einnahmen müssen zunächst genutzt werden, um die entstehenden Kosten zur Bereitstellung von Wasser zu decken. Darüber hinaus müssen sie zweckgebunden für ökologische Maßnahmen an Gewässern eingesetzt werden. Langfristig sollte mit den Mitteln die Wiederherstellung des natürlichen Wasserhaushaltes und -rückhalts einschließlich der wasserabhängigen Ökosysteme, am besten flächendeckend für Bayern, gelingen. Eine nicht an diesen Zweck gebundene Wassergebühr – etwa für Maßnahmen der Abwasserbeseitigung – ist abzulehnen.