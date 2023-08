Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa »Tornado« der Bundeswehr mit dem Marschflugkörper »Taurus« (28.3.2017)

Die Debatte um die Lieferung von »Taurus«-Marschflugkörpern an die Ukraine entwickelt sich nach demselben Drehbuch wie die Debatte über die Lieferung von schweren Kampfpanzern zu Beginn des Jahres. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt sich nachdenklich, während sich täglich die Stimmen mehren, die auf eine baldige Lieferung drängen – ungeachtet der Tatsache, dass Kiew damit Waffensysteme zur Verfügung gestellt würden, die für einen Beschuss von Zielen weit im Inneren Russlands Verwendung finden könnten. Scholz schloss eine Lieferung am Sonntag abend im ZDF-»Sommerinterview« keineswegs aus und bat im Grunde nur um Verständnis für sein Zögern. »So wie in der Vergangenheit werden wir jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen«, sagte er.

In der Regierungskoalition gebärden sich die üblichen Verdächtigen weit ungeduldiger. So drängten Agnieszka Brugger, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegenüber der Süddeutschen Zeitung vom Montag Scholz zu einer schnellen Entscheidung für die Lieferung. »Auch Verzögern und Verweigern kann einen hohen Preis haben und zur Eskalation beitragen«, erklärte Brugger. Und Strack-Zimmermann, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, betonte, es sei »dringend erforderlich, die Taurus zu liefern«.

Der SPD-Verteidigungspolitiker Johannes Arlt sprang dem Kanzler zur Seite. Er finde, »dass die Kritik und die Zweifel an solchen Lieferungen in der öffentlichen Debatte viel zuwenig vorkommen«, sagte der Bundestagsabgeordnete am Montag im Deutschlandfunk. Es sei wichtig, »Bedenken nicht einfach wegzuwischen«. Arlt verwies darauf, dass die Marschflugkörper Ziele auf russischem Territorium angreifen könnten: »Das finde ich eigentlich nicht akzeptabel.« Der ukrainische Außenminister Dmitro Kuleba hatte am Wochenende noch einmal um das Waffensystem gebeten und versichert, es würde nicht gegen russisches Territorium eingesetzt werden.

Bei der CDU trommelt die Transatlantikerfraktion für die Lieferung, während ostdeutsche Landespolitiker Skepsis bekunden. Der Außenpolitiker Norbert Röttgen sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag), er halte es für »völlig unverständlich und verantwortungslos«, der Ukraine diese »mögliche und notwendige Unterstützung im Gegensatz zu Frankreich und Großbritannien zu verweigern«. Der Bundestagsabgeordnete Roderich Kieswetter, der sich eine Art Überbietungswettkampf mit Röttgen liefert, sagte im Deutschlandfunk, er sehe die Risiken eher darin, »Taurus« nicht zu liefern. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wandte sich hingegen gegen die Lieferung. »Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass deutsche Raketen in Russland einschlagen könnten?« fragte er am Sonntag im Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter). Er sei »ganz klar gegen die Lieferung von Marschflugkörpern«. Das tägliche Grauen und Sterben verlange »nach neuen, intensiven diplomatischen Initiativen des freien Westens«.

Sevim Dağdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, sagte gegenüber jW, Scholz suggeriere, eine Reichweitenbeschränkung, wie sie bei den gelieferten Marschflugkörpern vorgenommen werden könne, werde von der Ukraine nicht umgangen werden. »Das ist nicht nur naiv, sondern auch gefährlich«, so die Abgeordnete. Eine Lieferung der Marschflugkörper erscheine noch riskanter, falls es zutreffe, »dass diese nuklear bestückt werden können«. Auch Linke-Bundesgeschäftsführer Tobias Blank sprach sich am Montag gegen die »Taurus«-Lieferung aus. »Für uns ist klar, dass jede neue Waffe auch ein neues Eskalationsrisiko beinhaltet«, sagte Blank. Die Linke sei weiter generell gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und fordere statt dessen ein »großes Bündnis für den Frieden«.

Ekkehard Lentz, Sprecher des Bremer Friedensforums, verwies gegenüber junge Welt am Montag darauf, dass die Debatte um Waffenlieferungen an die Ukraine »jedes Mal nach demselben Muster« verlaufe. »Von den Rüstungseinpeitschern wie Röttgen, Kiesewetter oder Strack-Zimmermann wird das vorgeschlagen, dann in Talkshows oder den sozialen Medien ›debattiert‹ – die Regierung ziert sich, und am Ende wird doch geliefert«, sagte Lentz.