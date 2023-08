fosphotos/imago Immer auf seiten der Reaktion: Der zurückgetretene Bischof Anthimos (Thessaloniki, 6.1.2013)

Nun sind sie ihn endlich los, die guten Christen von Thessaloniki: Am vergangenen Montag gab Anthimos (der »Blühende«), Erzbischof und Metropolit der Hafen- und Universitätsstadt, sein hohes Amt ab. Angeblich erfolgte dies aus gesundheitlichen Gründen – der Mann ist 88 Jahre alt. »Seine Glückseligkeit«, wie der Greis mit dem harten Lächeln amtlich bezeichnet wird, war in der Orthodoxen Kirche Griechenlands ein Scharfmacher mit erstaunlich hohem politischem Einfluss. Der Regierung des im Januar 2015 überraschend zum Ministerpräsidenten gewählten Anführers der Bewegung Syriza (»Koalition der Radikalen Linken«), Alexis Tsipras, drückte er mit seinem Schützling Panos Kammenos einen ultrarechten Koalitionspartner auf. Der allgemein als »Dumpfling« definierte Politiker der »Unabhängigen Griechen« (ANEL) wurde Verteidigungsminister, und vorbei war es mit der geplanten antiklerikalen Politik der Syriza.

Anthimos wetterte gegen die Namensgebung der Republik Nordmazedonien. Er rief auch seine Gläubigen zu den Waffen, um einen Radiosender der Nachbarn zu stürmen und zu zerstören. »Das Fremde« hatte in seiner Welt keinen Platz – vor allem nicht, wenn es muslimisch war und »nachts heimlich ins Land strömte«. Vor dem Christen mit dem fürstlich dekorierten, edelsteinbesetzten Bischofshut fand nur Gnade, wer vor dem Kreuz das Knie beugte und dem alten Mann mit dem fadenscheinigen Zottelbart die Hand küsste. Überlebende und Nachfahren der einst 60.000 Köpfe zählenden jüdischen Gemeinde der Stadt berichteten, wie er den von den Deutschen in Auschwitz fast vollständig ausgerotteten und einst vor der spanischen Inquisition geflohenen Sepharden ein Mahnmal verweigern wollte, den Bau eines Museums hintertrieb und die am Ende doch noch entstandene spärliche Gedenkstätte eine »Verschwörung des Weltjudentums« nannte.

Die inzwischen vom griechischen Verfassungsgericht (Areopag) verbotene faschistische Partei Chrysi Avgi (Goldene Morgendämmerung) fand in ihm einen begeisterten Unterstützer, ging es doch bei Wahlen und auch sonst im täglichen Leben um den »Feind« der Orthodoxie, ja des gesamten Christentums, der sich in der Elendsgestalt des Asylsuchenden aus muslimisch geprägten Gegenden Asiens und Afrikas nach Griechenland schlich, »um sich dort einzunisten«. Der angeblich altersschwache, erkrankte Greis, der sich vor TV-Kameras bis zum Abgang erstaunlich rüstig zeigte, stolperte letztlich jedoch über einen Finanzskandal. Ein Vertrauter aus dem engeren Zirkel des Metropoliten, berichtete jüngst die Tageszeitung Efsyn, soll Investoren eines kirchlichen Bauprojekts um mehr als eine Million Euro geprellt haben.

In der orthodoxen Metropole Athen habe man den Alten aus dem Norden gründlich satt gehabt, berichteten griechische Medien. Der politische Druck sei zu groß geworden. Selbst der gläubige Christ und Regierungschef Kyriakos Mitsotakis habe daher zuletzt auf eine »Lösung« gedrängt, die der Athener Metropolit Hieronymos II. in Form der Rücktrittserklärung gerne entgegengenommen habe.