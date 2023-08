Kirsty Wigglesworth/AP/dpa Mit Annahme des Regierungsangebots werden sich die Lehrerstreiks des vergangenen Schuljahres vorerst nicht wiederholen (London, 1.2.2023)

Wenn in zwei Wochen die britischen Schüler zurück aus den Sommerferien in ihre Klassenzimmer kommen, wird vieles anders sein als im abgelaufenen Schuljahr. Denn die letzten Monate des Schuljahres 2022/23 waren von regelmäßigen Unterrichtsausfällen geprägt. Wie kaum eine andere Branche haben die Lehrer in Großbritannien regelmäßig für mehrere Tage gestreikt. Im kommenden Schuljahr wird es nicht mehr zu Arbeitsniederlegungen kommen. Durch ein neues Gehaltsabkommen konnte während der Ferien der Arbeitskampf beigelegt werden. Es ist mager, aber die Lehrergewerkschaften verkaufen es als Erfolg.

Alle vier Gewerkschaften im Bildungsbereich haben dem Angebot von 6,5 Prozent mehr Lohn durch Mitgliederbefragungen im Juli zugestimmt. Die Mitglieder der National Education Union (NEU), der größten Lehrergewerkschaft Großbritanniens, stimmten mit überwältigender Mehrheit dafür, das Gehaltsangebot anzunehmen. Auch die anderen Lehrergewerkschaften NASUWT, NAHT und ASCL taten dasselbe.

Die britische Regierung ist zufrieden. Bildungsministerin Gillian Keegan sagte, die Annahme des Angebots sei »eine gute Nachricht« für Lehrer, Eltern und Schüler. Selbst Premierminister Rishi Sunak schrieb auf Twitter von einem »großen Moment«. Das ist keine Überraschung, denn die breiten Arbeitskämpfe sind zu Ende, und die Einigung bedeutet einen weiteren Reallohnverlust. Schlussendlich steht ein Sieg für die konservative Regierung gegen die Lehrer und ihre Gewerkschaften.

Mit rund 450.000 Mitgliedern ist NEU die größte Lehrergewerkschaft. In einer Abstimmung stimmten 86 Prozent bei einer Beteiligung von 60 Prozent der Mitglieder dem Gehaltsangebot zu. Andere Angestellte an den Schulen, die auch bei NEU organisiert sind, stimmten mit 85 Prozent dafür. Ihre Wahlbeteiligung blieb aber unter 50 Prozent. Dennoch beschloss die NEU-Führung mit sofortiger Wirkung, alle Arbeitskämpfe an englischen Schulen zu beenden: »Wir werden unseren Streik vorerst einstellen«, hieß es in einer Presseaussendung. Demnach sei man »stolz auf die Haltung der Lehrer, die für Arbeitskämpfe stimmten, streikten und an unseren größten Demonstrationen aller Zeiten teilnahmen«.

NEU verkauft das schlechte Abkommen als einen großen Erfolg: »Es waren eure Maßnahmen, die die Regierung dazu zwangen, ihr Gehaltsangebot für Lehrer um drei Prozent auf 6,5 Prozent zu verbessern und zusätzliche 900 Millionen Pfund aufzubringen, um es angemessen zu finanzieren und die Arbeitsplätze des gesamten Schulpersonals zu schützen.« Doch die NEU-Mitglieder wären bereit gewesen, weiter zu kämpfen: In einer gleichzeitig stattfindenden Befragung stimmten 95 Prozent für die Verlängerung des Streikmandats für weitere sechs Monate. Hier lag die Beteiligung bei mehr als 50 Prozent.

Die zweitgrößte Lehrergewerkschaft NASUWT hat 300.000 Mitglieder, von denen 77,6 Prozent dem Deal ebenfalls zustimmten. NASUWT-Generalsekretär Patrick Roach zeigte sich jedoch im Gegensatz zu NEU wenig erfreut von dem Ergebnis. Lehrer sollten in einer Zeit mit »steigenden Zinsen, explodierenden Mieten und anhaltend hoher Inflation mehr Geld in ihre Taschen bekommen«. Das wird mit dem aktuellen Deal nicht der Fall sein, denn nach NASUWT-Berechnungen erlebten die Lehrer Reallohnkürzungen von einem Viertel ihres Gehalts in den vergangenen Jahren.

Roach kritisierte ebenso, das Abkommen beinhalte keine ausreichenden Maßnahmen zur Minderung der Arbeitsbelastung. Seine Gewerkschaft möchte im Herbst eine Kampagne zur Arbeitszeitverkürzung starten, die auch die Möglichkeit weiterer Streiks beinhaltet, wie Roach weiter erklärte. Kurzfristig werde das Mitgliedervotum aber akzeptiert, und die Arbeitskämpfe würden beendet.

In einer gemeinsamen Erklärung schrieben die beiden NEU-Generalsekretäre Mary Bousted und Kevin Courtney, die Gewerkschaft sei »nach wie vor der Ansicht«, die Finanzierung von Schulen und Hochschulen sei »bei weitem nicht ausreichend«. Daher werde sich NEU weiter für die Erhöhungen der Lehrergehälter einsetzen. Ohne den Willen, weitere Arbeitskämpfe zu führen, wird dieses Versprechen aber wohl ein Lippenbekenntnis bleiben.