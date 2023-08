Informationen

Im Mitteilungsblatt des Komitees für Grundrechte und Demokratie wirft die Redaktion einen Blick in den »Abgrund der künftigen EU-Migrationspolitik«. Im Interview informiert Andrè Moussa über die Arbeit des Knastschaden-Kollektivs, das auf die Bedingungen in deutschen Gefängnissen aufmerksam macht und sich besonders für chronisch Kranke und Suchtkranke einsetzt. (jW)

Informationen, August 2023, acht Seiten, kostenlos, Bezug: Komitee für Grundrechte und Demokratie, Aquinostr. 7–11, 50670 Köln, E-Mail: info@grundrechtekomitee.de

ISW-Report

Im aktuellen Heft der Schriftenreihe des Münchner Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung befasst sich Ingar Solty mit der »neuen Blockkonfrontation« unter den Schlagworten Hochtechnologie, (De-)Globalisierung und Geopolitik. Er untersucht die »USA-China-Konfrontation« als »Großkonflikt des 21. Jahrhunderts« und in diesem Zusammenhang den Ukraine-Krieg als »Katalysator einer neuen Blockkonfrontation und eines asymmetrischen Transatlantizismus«. Konflikte wie die in Syrien und in der Ukraine sind für Solty ohne den Konflikt USA–China nicht zu verstehen. Letztlich gehe es darum, ob Washington seinen relativen Abstieg in der Weltordnung verhindern könne bzw. ob sich der (Wieder-)Aufstieg Chinas friedlich vollziehe. Der Ausgang sei grundsätzlich offen. Eine Unterordnung Chinas unter die Hegemonieansprüche der USA zeichne sich jedenfalls nichts ab. Solty fragt auch nach der Rolle, die Deutschland und die Europäische Union in dieser Auseinandersetzung spielen. Der Ukraine-Krieg erweise sich wegen der mit ihm einhergehenden Stärkung der NATO für die USA als Segen, zumal nun Forderungen nach einer transatlantischen Arbeitsteilung verwirklicht werden könnten. Wirtschaftlich profitierten die USA ohnehin enorm, nicht zuletzt wegen der umfangreichen Aufrüstungsprogramme. Der Autor skizziert »Auswege aus einem Stellvertreter- und Abnutzungskrieg«, geht »Bedingungen und Akteuren der Veränderung« nach und erschließt Perspektiven der Gewerkschafts-, Klima- und Friedensbewegung. (jW)

ISW-Report, Nr. 133/134, 56 Seiten, 5 Euro, Bezug: Institut für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung e. V., Johann-von-Werth-Str. 3, 80639 München, E-Mail: isw_muenchen@t-online.de