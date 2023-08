Brot & Spiele Cover der Nullnummer

Inmitten der Krise der Printmedien tut sich ausgerechnet auf dem sehr überschaubaren österreichischen Markt links der politischen Mitte etwas. Vielleicht auch als Reaktion auf die weniger werdenden Möglichkeiten, Texte in gedruckter Form publizieren zu können, gründen sich neue Zeitschriften. Den Anfang hat vor einigen Jahren die zehnmal pro Jahr erscheinende linke Zeitschrift Tagebuch gemacht. Auch die »investigative Monatszeitung« Die Krähe der ehemaligen Puls4-Journalistin Liza Ulitzka ist hier zu nennen. Zuletzt hat ein Kreis von Redakteuren der Ende Juni eingestellten Wiener Zeitung angedeutet, an einem Nachfolgeprojekt zu arbeiten.

Gemeinsam haben alle Projekte den Anspruch, investigativen, tiefer recherchierten Texten und Debatten jenseits des tagesaktuellen Journalismus Raum zu bieten – und das auf ökonomisch dünnem Fundament. Dabei wird freilich überwiegend versucht, ein ähnliches Spektrum eher grün-linker und links-sozialdemokratischer Leser anzusprechen. Es sind durchaus spannende Experimente, um dem Niedergang des Printjournalismus entgegenzuwirken.

Der neueste Versuch heißt Brot & Spiele, eine geplante Vierteljahreszeitschrift, deren Nullnummer zu Sommeranfang in Wien erschienen ist. Herausgegeben wird sie von Kurt Hofmann und Monika Mokre, die beide politisch aus dem trotzkistischen Spektrum kommen. Sie sehen ihre Zeitschrift in der Tradition der alten Weltbühne und wollen inhaltlich Politik und Kultur verbinden. Die erste Ausgabe beschäftigt sich mit dem Thema »Scheitern«. Mehrere Texte widmen sich dem Strafvollzug. Mokre beschreibt in ihrem Text die mühsamen Versuche, einen Gefangenenverband nach dem Vorbild der deutschen Gefangenengewerkschaft (GG/BO) aufzubauen. Der bekannte Kriminologe Arno Pilgram, der ehemalige Gefängnisleiter Thomas Galli und der Soziologe Helmut Dahmer steuern weitere Texte bei.

Brot & Spiele strebt »Unverwechselbarkeit« an. Das gelingt noch nicht so richtig, wie ein Text der Taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann und Nachdrucke aus SoZ und Freitag zeigen. Es ist zu wünschen, dass dieses Versprechen in Zukunft besser eingelöst werden kann und das inhaltliche Profil dadurch geschärft wird.

Als eines der nächsten Themen ist ein Schwerpunkt zum Phänomen »Influencer« in Vorbereitung. Die erste reguläre Ausgabe soll im November erscheinen. Ob danach noch weitere folgen, wird sich wohl am Erfolg der kommenden Ausgabe messen. Der Fortbestand darüber hinaus ist der Zeitschrift zu wünschen. Denn das Kulturgut Printmedium muss erhalten bleiben. Wenn es dann auch noch zumindest den Anspruch hat, eine Plattform für linke und marxistische Debatten zu bieten, ist das um so besser.