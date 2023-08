Nachschlag: Terror mit Nachwirkung

Everett Collection/IMAGO Szene aus »M – Eine Stadt sucht einen Mörder«

Wenn Gustaf Gründgens in seiner Rolle als anklagender Obermafiosi in Fritz Langs »M« dem Nazirichter Roland Freisler direkt gegenübergestellt wird, dann ist man in einer französischen Dokumentation – hier wird sich strukturell einfach mehr herausgenommen als in den festgefahrenen deutschen Historizismen. Der Filmklassiker von 1931 wird als düstere Vorahnung auf die Herrschaft der »Volksgemeinschaft« über den einzelnen im Justizapparat der Faschisten interpretiert. Anhand von Einzelschicksalen ist der Weg in die Terrorjustiz nachzuvollziehen, beginnend mit Hans Litten, der Hitler, bevor ihm die Macht übertragen wurde, im Gerichtssaal zur Weißglut trieb und später im KZ ermordet wurde. Hochkonjunktur herrschte bei Henker Johann Reichhart, der weit über 3.000 Todesurteile vollstreckte, und auch unter US-Besatzung seinem blutigen Handwerk nachging. Und 120 von 128 Richtern und Staatsanwälten des Volksgerichtshofes konnten im Westen weiter Karriere machen. (mme)