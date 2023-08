John Storey/AP Photo/dpa »The Band hatten nichts von der mythischen Klarheit eines John-Ford-Films, sondern kamen durch den Dunstschleier der Moderne, etwa wie Robert Altmans ›McCabe and Mrs. Miller‹« – Greil Marcus, »Mystery Train«

Noch als Jaime Robertson spielte der Mann Gitarre auf dem ersten Doppelalbum der Popgeschichte, Bob Dylans »Blonde on Blonde« von 1966. Dylan befand sich gerade auf seinem Elektrifizierungstrip, der 1965 mit Singles wie »Positively 4th Street« und »Can You Please Crawl Out Your Window« begonnen hatte, und entfernte sich sehr schnell von seiner Protestvergangenheit mit Akustikfolk an der Seite von Joan Baez, Pete Seeger und der US-Bürgerrechtsbewegung. Er sang nun poetische Liebes- und Hasserklärungen vom Feinsten: »I Want You«, »Leopard-Skin Pill-Box Hat«, »Visions of Johanna«, »Temporary Like Achilles« und, nach all dem, das über elfminütige »Sad Eyed Lady of the Lowlands«, das die vierte Plattenseite komplett füllte.

Der Gitarrist Robertson, zwei Jahre jünger Dylan, war da schon längst elektrisch. Geboren 1943 in Toronto, mütterlicherseits ein Native American, über weite Strecken groß geworden im kanadischen Six-Nations-Reservat, entdeckte er ebendort bei den Mohawks handgemachte Musik. Mit sechzehn zog es ihn von Kanada in den Süden der USA, Arkansas, Mississippidelta: In den traditionellen Musiken spürte er den Pulsschlag der Geschichte.

Unterwegs mit The Hawks als Begleitband des handfesten Rock-’n’-Rollers Ronnie Hawkins steht der junge Mann zunächst mit Bass, dann mit Gitarre auf ungezählten Bühnen. »Die Straße war unsere Schule«, sechs Auftritte die Woche in kleinen Hallen und Kneipen. Sie spielen, was gewünscht wird, und werden zu einer multiinstrumentell versierten Gruppe, was sich herumspricht und etwa Mitte der Sechziger zur Trennung von Hawkins führt. Dylan kontaktiert sie, trifft sich mit Robertson in New York, und irgendwann wird aus den Hawks so schlicht wie arrogant The Band: Richard Manuel, Garth Hudson, Levon Helm, Rick Danko und eben Robertson.

Auf den Tourneen mit Dylan durch die USA, Australien und Europa erleben sie, dass Dylans Entschluss, andere musikalische Wege zu gehen, nicht unbedingt überall gut ankommt. Manche Vorstellung geht im kollektiven »Buh« des Publikums unter. Dass sie gerade dabei sind, neue, zeitgenössische Mixturen aus der traditionell vielfältigen Musik vor allem des Südens der USA zu schaffen, bemerken sie schon.

Robertson textet nun auch. Er hatte zwar bereits für Hawkins Songs geschrieben, doch mit The Band entstehen nun eigenständige kleine Meisterwerke des Folk-Country-Blues-Rock. Melodisch und zugleich energetisch wird das heute unter »Americana« geführt. Zunächst die »Basement Tapes«, der große unvollendete Roman der Rockmusik, zum großen Teil 1967 gemeinsam mit Dylan aufgenommen, 1975 als Doppel-LP veröffentlicht (komplette Ausgabe schließlich 2014). Dann 1968, mit, wie man mittlerweile weiß, vielen Überschneidungen zu den »Basement Tapes«, ihr Debütalbum »Music from Big Pink«, das nach dem rosa gestrichenen Holzhaus nahe Woodstock, das als Studio diente, benannt ist. Neben Dylans »This Wheel’s on Fire« (Musik: Rick Danko) befindet sich darauf auch »The Weight«, das vor allem durch »Easy Rider« bekannt wurde, allerdings auf dem Soundtrackalbum nicht in der Originalversion zu hören ist.

Schließlich Robertsons von Joan Baez 1971 gecovertes »The Night They Drove Old Dixie Down« vom zweiten Album »The Band« (1969). Verdeutscht und thematisch komplett verfremdet als »Der Tag, als Conny Kramer starb« – übrigens von Juliane Werding. Glaubst du bei »The Weight« noch, du befändest dich wie Jack Nicholson auf dem Rücksitz von Peter Fondas alias Captain Americas Motorrad mit Star-Spangled Banner auf dem Tank die endlosen Weiten des wilden Westens durchquerend, so schlüpfst du bei Virgil Caine in die Figur eines Soldaten der besiegten Südstaaten-Sklavenhalter-Armee, der trauert und an die Nacht denkt, als der alte Süden – »Old Dixie« – zugrunde ging.

Nach 16 Jahren löst sich die Band auf. »Das Schwerste im Rock ’n’ Roll ist es, zu merken, wann und wie mit Klasse aufgehört werden sollte«, kommentiert Robertson das Ende, das im Winterland Ballroom in San Francisco zelebriert wird, gefilmt als »The Last Waltz« von Martin Scorsese, für den Robertson später einige Filmmusiken komponiert (»Die Farbe des Geldes«, 1986; »The Irishman«, 2019) und der über ihn das Musikporträtvideo »Somewhere Down the Crazy River« (1988) gemacht hat.

Der lange Abschied wurde an Thanksgiving 1976 begangen. »King Harvest (Has Surely Come)«: 200 Truthähne, 140 Kilo Lachs und 180 Kilo Kürbiskuchen werden aufgefahren, 5.400 Menschen zahlen 50 Dollar für ein Ticket, damals viel Geld, und viele der großen Repräsentanten der Popgenres treten auf, begleitet von The Band: Dr. John, Joni Mitchell, Bob Dylan, Neil Young, Eric Clapton, Emmylou Harris, Van Morrison, Ron Wood, Neil Diamond, Ringo Starr, Muddy Waters, Ronnie Hawkins. Moderation: Robbie Robertson, der im Anschluss 16 Monate braucht, um die Dreier-LP zu mischen. Es heißt, er habe lange an seinen eigenen – übrigens herausragenden – Gitarrensoli gearbeitet.

Am 9. August starb Jaime Royal »Robbie« Robertson achtzigjährig in Los Angeles.