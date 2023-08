Ulli Winkler/imago »Er war too much für euch, Leute«: Der Lyriker Wolf Wondratschek (Berlin, 1.6.2015)

Wolf Wondratscheks Gedichte gefallen auf Anhieb. Sie sind einfach, klar und schön, sinnfällig. Sie leuchten – im besten Fall – von innen heraus. Themen sind: Müdigkeit, Sehnsüchte, Eiswürfel im Glas (momentane Wahrnehmungen), das Unmögliche, Lügen, Stille, Paradoxien, der Blick der Zimmerdecke auf den, der zur Zimmerdecke hochschaut, Altern, Vergänglichkeit, Einsamkeit, schlechte Nachrichten. Alles, was tief trifft. Alles, was über den Verstand geht. Eine Frau, die jede Nacht am Fenster ihrer hell erleuchteten Wohnung steht und raucht … Was mag das bedeuten? Was verbirgt sich dahinter? Wenn Wondratschek Boxer wäre, was er früher gern sein wollte, so wären seine Gedichte Treffer. Je kürzer die Gedichte, um so härter treffen sie.

Ja – und dann kommt plötzlich ein ganz langes Gedicht. Das hat gerade noch gefehlt, mehr als zehn Seiten, ein Langgedicht. So lang wie die Runden, die Muhammad Ali an den Seilen stehend gegen George Foreman durchhielt, damals in Kinshasa 1974, und dann doch den entscheidenden Punch setzte. Auch dieses sehr lange Gedicht bringt der lyrische Muhammad Ali Wolf Wondratschek sauber über die Runden. Es hat ja auch ein langes Thema, das längste im Grunde genommen: den Tod. »Heute ist Mama gestorben / Mit diesem Satz, einem der berühmtesten ersten Sätze der / Weltliteratur, beginnt ein Roman von Albert Camus. // Die Nachricht, die mich gerade erreicht, lautet auch so, / jedenfalls so ähnlich. Heute ist Klaus gestorben, ausgerechnet / der meiner drei Brüder, dem ich, obwohl der älteste von uns, / die besten Chancen auf ein hohes Alter eingeräumt hätte.« Die Handlung des Gedichts spielt von da an in einer Bar. Es ist ein Gespräch zwischen Barmann und letztem Gast. Die Tür ist schon abgeschlossen. Hier darf man noch rauchen. Gibt es solche Bars mit solchen Barkeepern noch, deren Spezialität das Zuhören ist, oder sind das untergegangene Welten? Es war immer ein Vorrecht der Dichter, davon zu singen.

Wolf Wondratschek hatte einen guten Start. Sein Erstling hieß »Früher begann der Tag mit einer Schusswunde« und kam bei Hanser in der Gelben Reihe heraus, die damals sehr angesagt war. Marcel Reich-Ranicki lobte ihn ausführlich in der Zeit. ­Wondratschek wurde als Avantgarde gelabelt. Fünf Jahre später landete er einen noch größeren Coup: Die Gedichtbände »Chuck’s Zimmer« (1974) und »Das leise Lachen am Ohr eines anderen« (1976) wurden nicht über den klassischen Buchhandel verkauft, sondern über den Versandhändler Zweitausendeins. Wondratschek hatte damit offensichtlich das richtige Umfeld gefunden. Er war jetzt Popkultur. Seine Bücher fanden sich neben Leonard Cohen und Hunter S. Thompson. Während er in der sogenannt seriösen Hochkultur bestenfalls ein paar hundert Exemplare losgeworden wäre, gingen bei Zweitausendeins locker hunderttausend Exemplare in die Versandtaschen. Andere Quellen sprechen sogar von dreihunderttausend. Wondratschek war jetzt nicht nur bekannt, er war berühmt.

Trotz (oder wegen?) seiner Erfolge beim Publikum bekam er nie einen der renommierten Literaturpreise verliehen. Als Wondratschek 1983 die »Mexikanischen Sonette« veröffentlichte, bekam Wolfdietrich Schnurre den Büchner-Preis, und in den Jahren danach viele andere schnurrige Dichter wie Ernst Jandl, Erich Fried, Peter Rühmkorf, Sarah Kirsch und H. C. Artmann. Wondratschek ging leer aus. War er zu eigenwillig, zu frech, zu bizarr? Sein Personal erregte Anstoß: Männer, die sich aus Liebe zu unerreichbaren Frauen in mexikanischen Spelunken zu Tode tranken. »Ich bin verrückt nach Frauen, die mich verlassen.« Eine Bemerkung aus einem Fernsehgespräch von 1994 mit Roger Willemsen (heute noch auf Youtube). Wondratschek zählte sich damals zu den Süchtigen: »Ich mache mir um Mitternacht eine Kanne Espresso.« Heute muss man ihn dafür bewundern, dass er nicht klein beigegeben hat. Statt zu verbittern, überredete er lieber einen begüterten Österreicher, den Alternativen Büchner-Preis für ihn zu stiften, dotiert mit der gleichen Summe wie der echte, aber nur ein einziges Mal verliehen.

Als er berühmt wurde, stand Wondratschek immer noch im Schatten von Rolf Dieter Brinkmann. Kunststück – denn für welchen Dichter galt das nicht? Wondratschek wusste das. In dem Band »Das leise Lachen am Ohr eines anderen« hat er dem verunglückten Brinkmann ein langes Porträtgedicht gewidmet unter dem mehr als passenden Titel »Er war too much für euch, Leute«, eine großartige Hommage: »Auf Wiedersehn, / die besten gehn, / Du weißt wohin.«

Heute wird er 80 Jahre alt und zählt längst selbst zu den besten. Wolf ­Wondratschek schreibt Gedichte, an die man morgens nach dem Aufwachen als erstes denkt. Gedichte, die man sich vornimmt, auswendig zu lernen. Einen Band, den man in der Jackentasche mit sich herumträgt für den passenden Moment.