Neu zu bauen ist teuer, Sanierung älterer Gebäude auch. Das seit nahezu hundert Jahren eingesetzte Mineral Asbest steckt in mehr als neun Millionen Bauten in der Bundesrepublik, warnte die Gewerkschaft IG BAU Ende vergangener Woche. In nächster Zeit könnte bei zunehmenden Energiesanierungen Asbest in die Atemluft gelangen, die Gefährdung drastisch zunehmen: »Mit der Sanierungswelle droht deshalb jetzt eine ›Asbestwelle‹ auf dem Bau«, erklärte IG-BAU-Bundesvorstandsmitglied Carsten Burckhardt. Das Mineral sei »eine Gefahr – für Bauarbeiter genauso wie für Heimwerker«. Bis sich nach dem Einatmen des mit Asbestfasern versetzten Baustaubs eine Asbestose mit Lungen-, Bauchfell- oder Kehlkopfkrebs entwickele, könnten bis zu dreißig Jahre vergehen. Die IG BAU hat eine »Asbestcharta« vorgelegt, die Forderungen für mehr Schutz vor dem gesundheitsgefährdenden Mineral enthält.

Obwohl schon in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Asbestose als schwere Lungenerkrankung diagnostiziert und mit dem Einatmen des Minerals Asbest in Verbindung gebracht wurde, setzte die Bauwirtschaft anschließend jahrzehntelang auf den Einsatz des kostengünstigen Stoffes, auch wegen seiner feuerfesten Eigenschaften. Erst mit Wirkung zum Oktober 1993 wurde die Herstellung und Verwendung von Asbestprodukten wegen der nachweislich krebserzeugenden Wirkung in der Bundesrepublik verboten, heißt es in einer Hintergrundinformation des Umweltbundesamtes (UBA). In die neunziger Jahre fallen spektakuläre Asbestsanierungen, etwa der Abriss des »Palastes der Republik« wurde mit Asbestgefährdung begründet.

Die IG BAU möchte mit ihrer »Charta« nun besser über die Gefahren der Substanz informieren und einen konsequenten Arbeitsschutz erreichen. Der bevorstehende Sanierungsboom dürfe nicht zu einer Krankheitswelle führen, so Carsten Burckhardt. Nötig sei ein Schadstoffgebäudepass, der die jeweilige Asbestbelastung eines Gebäudes unterschiedlichen Gefahrenstufen zuordne. Außerdem müsse es einen Asbestgipfel des Bundes, der Länder und Kommunen geben, denn nur durch eine übergreifende staatliche Kooperation könnte das Asbestproblem gelöst werden. Der Bund solle ein Förderprogramm für Asbestsanierungen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) auflegen, um die zusätzlichen Kosten bei der energetischen oder altersgerechten Gebäudesanierung in asbestbelasteten Wohnhäusern abzufedern: Förderung für die Immobilienbesitzer. Über diesen Hebel könne letztlich auch »eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Asbestbaustoffen« sichergestellt werden, argumentierte der Gewerkschafter.

Asbest sei ab etwa 1930 in »so großen Mengen wie kaum ein anderer Werkstoff verwendet« worden, schreibt das Umweltbundesamt. Allein zwischen 1950 und 1985 betrug der Verbrauch etwa 4,4 Millionen Tonnen, die in mehr als 3.000 verschiedenen Produkten landeten. Der Schwerpunkt lag dabei in der Baustoffherstellung. »Besonders in den 1960er und 1970er Jahren sind in beiden Teilen Deutschlands eine Vielzahl von Gebäuden unter Verwendung von asbesthaltigen Baustoffen – überwiegend Asbestzement – erbaut worden«, informiert das UBA.

IG-BAU-Vorstand Burckhardt vermutet, dass in den bundesweit gut 9,4 Millionen Wohnhäusern, die zwischen 1950 und 1989 gebaut worden sind, mehr oder weniger viel Asbest steckt. Das ergebe sich aus der »Situationsanalyse Asbest«, die die Gewerkschaft beim Pestel-Institut in Auftrag gegeben habe. Immerhin bestehe für Bewohner asbestbelasteter Gebäude keine unmittelbare Gesundheitsgefahr, hieß es vergangenen Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz von IG BAU, Pestel-Institut und Berufsgenossenschaft Bauwirtschaft. Gefährlich wird es erst in dem Moment, in dem die Asbestfasern in die Luft gelangen.