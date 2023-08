Christian Ender/IMAGO Mit dem Rausch lässt sich auch legal viel Geld umsetzen. Hanfparade in Berlin (13.8.2022)

Durch Berlin soll an diesem Sonnabend die diesjährige Hanfparade ziehen und für Cannabis als Medizin, Rohstoff und Freizeitdroge demonstrieren. Ihr Verband hatte bereits im April die Eckpunkte der Ampelregierung eines Zwei-Säulen-Modells zur kontrollierten Abgabe von Genusscannabis an Erwachsene begrüßt. Was sieht dieses Modell genau vor?

Die erste Säule betrifft ausschließlich die Entkriminalisierung der Konsumierenden und den Anbau zur Selbstnutzung über Anbauvereinigungen. Zur Säule zwei wissen wir noch sehr wenig. Es wird wohl ein entsprechendes Modellprojekt sein, in dem dann von Firmen der Cannabiswirtschaft auch legal Cannabis hergestellt werden kann, auch Abgabestellen sollen vorgesehen sein. Wir wissen allerdings nicht, wie großflächig das konzipiert wird. Letztlich müsste sich dann auch eine Säule drei anschließen, wenn innerhalb der EU die Auswertung der Modellprojekte entsprechende Hinweise gibt, dass es eben viel besser ist, legal Cannabis zu produzieren, es damit dem Schwarzmarkt zu entziehen und Qualitäten zu gewährleisten.

Wie bewerten Sie den vorliegenden Gesetzentwurf?

Insgesamt ist zu begrüßen, dass wir Änderungen im Umgang mit Cannabis sehen. Der größte Fortschritt ist erstens die Herausnahme von Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz. Das ist eine deutliche Entbürokratisierung im Medizinalbereich. Es ist zweitens auch überfällig, dass die Konsumierenden entkriminalisiert werden und es drittens überhaupt Möglichkeiten gibt, in geringen Maße innerhalb der Anbauclubs Cannabis anzubauen.

Kritiker der Neuregelung verweisen auf dann kaum erfüllbare Auflagen für die Anbauclubs. Wie sehen Sie das?

Die Auflagen, die wir bislang für die Säule eins kennen, würden nicht dazu führen, dass sehr große Teile des Schwarzmarktes durch die Anbauvereinigungen, durch den geringen Eigenanbau abgedeckt werden können. Wir würden dann nur einen marginalen Teil im legalen Bereich haben und den übergroßen Teil weiterhin im Bereich des Schwarzmarktes.

Ein Wirtschaftsfaktor für bislang legales Cannabis ist der Medizinalbereich. Da werden wir mit dem Gesetzentwurf Änderungen sehen. Dann sind da zusätzlich die Bereiche Nutzhanf, Lebensmittel, nicht berauschende Cannabinoide wie CBD und ähnliches. Auch hier muss an den Referentenentwurf, so wie er vorliegt, noch mal rangegangen werden. Allerdings gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen innerhalb der Bundesregierung. Eine tatsächliche Einbindung der Cannabiswirtschaft wird wahrscheinlich erst in Säule zwei erfolgen. Das ist dann auch der Punkt, wo wir mit dem Schwarzmarkt konkurrieren müssen – über den Preis, die Qualität und entsprechende Produktvielfalt. Wie gut das klappen kann, liegt dann auch an den ganzen Auflagen. Da muss schon drauf geachtet werden, was die Konsumierenden verlangen, sonst überlässt man einen Teil des Geschäfts weiterhin dem Schwarzmarkt.

Von welchen Größenordnungen gehen Sie aus?

Wir gehen von mindestens vier Millionen Konsumierenden aus und davon, dass der jährliche Bedarf circa 400 Tonnen Blütenmaterial beträgt, vielleicht sogar viel mehr. Mit der Konstruktion des Anbauvereins, je nachdem wie groß er ist, wie viele Mitglieder er hat, wie hoch die Abgabemengen sind, etc. müssen ja auch Investitionen im sechs- oder siebenstelligen Bereich getätigt werden – pro Club! Das wird sicher die Euphorie innerhalb der Anbauvereine dämpfen, wenn man Qualität liefern will, die Strompreise berücksichtigt und eine entsprechend große Anlage haben muss. Es geht auch um Anzucht, Bewässerung, Elektrik und Weiterverarbeitung. Die Konsumierenden wollen sicher nicht nur eine Sorte. Dann finden Sie mal in Ballungsgebieten geeignete Räumlichkeiten, die bezahlbar sind.

Das sind wirtschaftliche Fragen, die in der gesamten Produktionskette Berücksichtigung finden müssen. Daher war unser Vorschlag für Säule eins, dass professionelle Anbieter die Anlagen bereitstellen können, damit sich ein Club da wenigstens einmieten kann. Dann ist auch nicht jedes Mitglied gezwungen mitzuhelfen.