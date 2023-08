Laurent Gillieron/EPA/dpa Hat gut lachen: Blackrock-Gründer und CEO Laurence Fink auf dem Jahrestreffen des WEF 2016 in Davos

Wer lenkt die deutsche Wirtschaft? Diese Frage zu beantworten, war nie ganz einfach, derzeit scheint die Antwort aber offensichtlich. Eines sei vorab verraten: Robert Habeck ist es nicht.

Näher kommt man der Antwort dank einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die Mitte der Woche bekannt wurde. Darin wird vor allem zweierlei beklagt: Die zunehmende Dominanz von »US-Vermögensverwaltern« innerhalb der Eigentümerstrukturen von Publikumsgesellschaften und vor allem die Tatsache, dass dies dazu geführt habe, dass diese Fonds »zunehmend gemeinsame Eigentümer von deutschen Unternehmen« seien.

»Wenn die gemeinsamen Eigentümer zusammen mehr Anteile halten als die Einzelinvestoren, kann dies wettbewerbsrechtlich bedenklich sein«, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters in einem Bericht DIW-Studienautor Jo Seldeslachts. »Unternehmensentscheidungen fallen möglicherweise anders aus, wenn die Anteilseigner auch an Konkurrenten beteiligt sind.«

»Immer mehr empirische Belege legen nahe, dass große institutionelle Anleger tatsächlich Einfluss auf Unternehmen geltend machen«, heißt es in der Analyse weiter. Demnach könnten sie mit zunehmender Eigentümervernetzung deutscher Unternehmen untereinander und mit US-Firmen ihren Einfluss auf Preise und Gewinne ausbauen. »Da das Risiko besteht, dass die großen Investoren ihre Macht missbrauchen, bedürfen die gemeinsamen Eigentümerstrukturen dringend der Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger auf Bundes- und EU-Ebene«, so Seldeslachts.

Es ist eine eher zaghafte Kritik an der Tatsache, dass US-Großinvestoren über ihre Eigentümerfunktion hinaus auch das operative Geschäft der Konzerne beeinflussen können – und es wohl auch tun. Allerdings ist das schwer zu beweisen – was die Zurückhaltung der Studienautoren erklären dürfte. 22 der 25 größten börsennotierten Firmen Deutschlands haben laut DIW inzwischen gemeinsame Anteilseigner mit mindestens einem anderen Unternehmen – und damit doppelt so viele wie vor der Finanzkrise.

Letztere war 2007 bekanntlich durch ein damals nagelneues Superprodukt der US-Finanzindustrie ausgelöst worden: den »Subprime«-Krediten für US-Immobilienkäufer mit eigentlich viel zu geringer Bonität. Als immer mehr der Kreditnehmer diese nicht mehr bedienen konnten, platze eine gewaltige Finanzblase – denn nahezu alle Banken hatten diese »Subprime«-Papiere im Mix mit besser beleumundeten Krediten verbrieft und als Anlageobjekte zum Handel freigegeben. Seitdem waren die Banken angeschlagen. Eines der größten Investmenthäuser der Welt, Lehman Brothers, ließen US-Regierung und Finanzlobby sogar pleite gehen.

Damals schlug die Stunde der großen US-Geldsammler, die verharmlosend als Vermögensverwalter bezeichnet werden. Seit der Finanzkrise, die damals nahtlos in die sogenannte Euro-Krise überging, »haben sich auch die Eigentümerstrukturen börsennotierter deutscher Unternehmen stark gewandelt«. »Waren im Jahr 2004 hauptsächlich europäische Banken und Versicherungskonzerne gemeinsame Eigentümer deutscher Unternehmen, dominieren im Jahr 2015 amerikanische Vermögensverwalter wie Blackrock«, so das DIW unter Berufung auf Daten aus der Thomson Reuters Global Ownership Database.

Damit einher ging offenbar, dass die spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts praktizierte Trennung zwischen Kapitalfunktion (Management) und Kapitaleigentum (Shareholder/Anteilseigner) an Akzeptanz verloren hatte. Die jahrzehntelangen wilden Exzesse von Investmentbankern, die auch zu den »Subprime«-Krediten geführt hatten, dürften dabei einer der Auslöser gewesen sein. Seitdem haben ein paar Dutzend Megafonds wie Blackrock, Vanguard, The Capital Group oder State Street die Macht über die Kapitalallokation zumindest der westlichen Welt, den Verwertungsprozess und dessen Kontrolle übernommen.

Die Blackrock Inc. wird geführt von Laurence Douglas »Larry« Fink, einem früheren Trader bei der Investmentbank First Boston. Heute ist Fink zweifellos einer der mächtigsten Kapitalakteure weltweit. Und er braucht keine Aktienmehrheit, um Entscheidungsprozesse in den in seinen Fonds befindlichen Konzernen zu beeinflussen. An den 40 Firmen des deutschen Leitindex Dax hält der Fondsgigant durchschnittlich fünf Prozent des Aktienkapitals. Im August 2020 erhielt Blackrock die Zulassung, ein Investmentfondsgeschäft in China aufzubauen. Damit ist der US-Riese laut Wikipedia der erste ausländische Vermögensverwalter, der in China operieren darf.