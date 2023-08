Fabrizio Bensch/REUTERS Metropolen können so viel Niederschlag nicht mehr auffangen: Überflutete Straße in Berlin (26.6.2023)

Die Erwärmung ist global, gekümmert werden soll sich lokal: Die Bundesregierung sieht die Kommunen in Deutschland in der Pflicht, sich besser auf Extrem­wetterereignisse wie Hochwasser oder Starkregen vorzubereiten. Bisher seien »auf lokaler Ebene noch nicht ausreichend Klimaanpassungskonzepte vorhanden«, zitierte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Freitag einen Sprecher des vom Grünen-Politikerin Steffi Lemke geleiteten Bundesumweltministeriums. Wie weit die Kommunen mit dieser Planung vorangekommen sind, könne man nicht sagen, es fehle an verlässlichen Zahlen. Laut Ministerium schätze man jedoch, dass es bislang nur circa 15 bis 20 Prozent geschafft haben.

Aus Sicht der Bundesregierung scheint der Handlungsbedarf zum Schutz der Bevölkerung vor Extremwetter noch nicht allzu hoch zu sein. Mit dem im Juli vom Bundeskabinett der Ampelkoalition beschlossenen Entwurf für ein Klimaanpassungsgesetz verpflichte man sich lediglich, »eine vorsorgende Anpassungsstrategie mit messbaren Zielen« zu entwickeln, zitierte das RND am Freitag. Die 16 Bundesländer seien ebenfalls in der Pflicht, Anpassungsstrategien vorzulegen und den Druck an die Gemeinden und Landkreise weiterzureichen, es ihnen gleichzutun.

»Klimaanpassung ist eine transformative Aufgabe mit enormem Finanzierungsbedarf«, bestätigte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag auf jW-Anfrage. Länder und Kommunen können demnach »diese Aufgabe alleine nicht bewältigen«. Tatsächlich handele es sich bei der Umsetzung von Klimaanpassungskonzepten um »eine Mammutaufgabe über Jahrzehnte«, erklärte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, am Freitag gegenüber dieser Zeitung. Es gehe »unterm Strich um den Umbau unserer Städte«. Konkret müssten Flächen entsiegelt, mehr Grünflächen angelegt, mehr Schattenspender errichtet und bessere Luftzirkulation mitgedacht werden. »Da sind massive Investitionen in bauliche Maßnahmen gefordert, die die Städte allein nicht stemmen können«, betonte Dedy.

Ihm zufolge gehen Bund und Länder derzeit von einem Finanzbedarf für Klimaanpassungsmaßnahmen vor Ort in Höhe von insgesamt 55 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030 aus. Der Personalbedarf liege für die Umsetzung bei 16.200 Stellen, führte der Städtetagchef gegenüber jW aus. Die Umweltministerkonferenz gehe mit Stand vom Herbst 2022 von einem »investiven Mehrbedarf« bis 2030 in Höhe von etwa 38 Milliarden Euro aus, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag dieser Zeitung mit.

Vor diesem Hintergrund würden die bestehenden Förderprogramme »bei weitem« nicht ausreichen, kritisierte Dedy. Letztlich müssten Bund und Länder »viel stärker in die Verantwortung gehen« und Maßnahmen auf lokaler Ebene finanzieren. Er begrüßte allerdings, dass der Bund mit dem geplanten Gesetz das Erstellen von Klimaanpassungskonzepten in den Fokus nehme.

Die materiellen Folgen der Erderwärmung können laut Umweltministerium steigende Meeresspiegel, Hochwasser und Starkregen sowie auch zunehmende Hitze und Dürre, Starkwinde und Stürme umfassen, erklärte der Sprecher. Allein auf Hitzewellen ist die Infrastruktur der BRD jedoch überhaupt nicht vorbereitet, hatte Franziska Matthies-Wiesler vom Helmholtz-Zentrum München am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP gewarnt. Tote durch Überschwemmungen wie im Ahrtal im Herbst 2021 seien in der Öffentlichkeit sehr präsent. Derweil sterben Hitzetote leise, mahnte die Naturwissenschaftlerin. So sei kaum ein großes Krankenhaus oder eine Universitätsklinik mit konkreten Maßnahmeplänen für den Hitzeschutz ausgestattet. Matthies-Wiesler sieht darin eine »echte, große Lücke«. Gerade in Städten, die durch Bebauung und Versiegelung Wärme stärker speichern sowie nachts weniger auskühlen, seien Maßnahmepläne gegen Hitze notwendig.

Was auf Städte und Gemeinden künftig zukommt, dürfte beispielsweise die »Woche der Klimaanpassung« aufzeigen, die der Deutsche Wetterdienst für den 18. bis 22. September ausgerufen hat. Das Wissen ist jedenfalls da, nur das Interesse der herrschenden Klasse nicht.