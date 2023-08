Hintergrund: Wahlsystem Argentiniens

Vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 22. Oktober finden in Argentinien an diesem Sonntag sogenannte »offene, gleichzeitige und obligatorische« Vorwahlen statt, bei denen die Kandidaten der konkurrierenden Parteien bestimmt werden. Um an den Wahlen in zwei Monaten teilnehmen zu dürfen, müssen sie dabei mindestens 1,5 Prozent der abgegebenen Stimmen bekommen. Obwohl in Argentinien allgemeine Wahlpflicht herrscht, ist die Teilnahme an den Vorwahlen freiwillig. Rund 35 Millionen Wahlberechtigte, die nicht Mitglied einer Partei sein müssen, können so theoretisch Einfluss auf die Listenplätze der Spitzenkandidaten der politischen Bündnisse, Parteien oder Wahlvereinigungen nehmen. Sie haben die Auswahl zwischen 27 Vorkandidaten aus 15 politischen Allianzen und Parteien. Dabei können auch Vorschläge für Kandidaten, die keiner Partei angehören, eingereicht werden.

Die Vorwahlen gelten traditionell als eine Art Stimmungstest. Allerdings kam es in der Vergangenheit öfter zu Überraschungen. So hatte zum Beispiel der rechte Präsident Mauricio Macri bei Vorwahlen im Jahr 2019 ein verheerendes Ergebnis erzielt, schnitt dann aber bei der Hauptwahl deutlich besser ab. In diesem Jahr gelten Wirtschaftsminister Sergio Massa vom progressiven Bündnis Unión por la Patria der regierenden Peronisten und Horacio Rodríguez Larreta, der Bürgermeister der Hauptstadt Buenos Aires, von der oppositionellen rechten Parteienallianz Juntos por el Cambio als aussichtsreichste Bewerber für das Amt des Präsidenten.

Die Auszählung der Vorwahlstimmzettel beginnt am kommenden Dienstag, und am 2. September startet der offizielle Wahlkampf. Die obligatorischen Debatten der Präsidentschaftskandidaten sollen am 1. und 8. Oktober stattfinden. Um sich im ersten Wahlgang durchzusetzen, benötigt ein Kandidat die Mehrheit und mindestens 45 Prozent der Stimmen oder eine relative Mehrheit von 40 Prozent, wenn der zweitplazierte Kandidat mindestens zehn Prozentpunkte weniger erhalten hat. Erreicht kein Kandidat im ersten Durchgang das notwendige Quorum, folgt am 19. November eine Stichwahl zwischen den beiden Erstplazierten. Die Amtszeit des zu wählenden Präsidenten läuft vom 10. Dezember dieses Jahres bis zum 10. Dezember 2027.

Neben dem Präsidenten und dessen Stellvertreter werden am 22. Oktober auch 130 der 257 Abgeordneten im Argentinischen Unterhaus (Cámara de Diputados) und 24 der 72 Senatoren (Senado), sowie der Regierungschef der autonomen Stadt Buenos Aires und die Gouverneure von 21 Provinzen gewählt. (vh)