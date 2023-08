IMAGO/NurPhoto Nach brutalem Angriff und laschem Gerichtsurteil protestieren in Bulgarien Tausende gegen Gewalt in der Partnerschaft, wie hier in Sofia (31.7.2023)

In blutroter Schrift waren Forderungen, die Gewalt gegen Frauen ein für alle Mal zu beenden, auf zahlreiche Plakate und Schilder geschrieben, die in über 20 bulgarischen Städten erhoben wurden. Nun will die Regierung in Sofia das Gesetz zur Bekämpfung von Gewalt in der Partnerschaft reformieren. Der Schritt folgt auf landesweite Proteste, nachdem Ende Juni in der Stadt Stara Zagora ein 26jähriger Mann seine 18jährige Partnerin mit einem Messer angriffen hatte. Er stach auf sie ein, brach ihr die Nase und schnitt ihre Haare ab. Die Frau musste im Krankenhaus mit 400 Stichen genäht werden und überlebte. Der Angreifer wurde vor Gericht gestellt und nach 72 Stunden freigesprochen, da die Frau laut dem Gericht nur »kleine körperliche Verletzungen« vom Angriff davongetragen habe.

Dieser Vorfall wühlte viele Bürger schwer auf, woraufhin sich solidarische Proteste formierten. Unter dem Slogan »Nicht eine weitere Frau!« forderten sie, die Frauenrechte im Land zu stärken. In der Heimatstadt des Opfers, Stara Zagora, versammelten sich am Dienstag erneut Tausende. Auch der Vater der Verwundeten richtete sich dankbar an die Demonstranten und erklärte: »Alles, was wir wollen, ist Gerechtigkeit.« Er forderte, dass alle Schuldigen zur Verantwortung gezogen werden sollten, wie die bulgarische Nachrichtenagentur BTA berichtete.

Im Zentrum der Proteste steht auch das bulgarische Justizsystem – und die Protestierenden waren erfolgreich: Der 26jährige ist mittlerweile wegen mittelschwerer Körperverletzung und Morddrohungen angeklagt worden, letztere sandte er seiner Exfreundin kurze Zeit nach dem Angriff via Textnachrichten zu. Auch die Regierung hat reagiert und verschärfte am Montag die Strafen für sogenannte häusliche Gewalt: So sind jetzt Gefängnisstrafen von bis zu acht statt sechs Jahren für bestimmte Verletzungen vorgesehen, außerdem wurde der juristische Rahmen erweitert und umfasst jetzt auch Gewalt in »intimen Beziehungen«, um bestimmte Formen von Gewalt außerhalb der Partnerschaft oder Familie zu erfassen. Bisher konnten nur Opfer, die Gewalt in der Ehe oder in Beziehungen im gleichen Haushalt ausgesetzt waren, Anspruch auf Strafverfolgung erheben.

Im Parlament kam es derweil zu hitzigen Diskussionen: Die sozialistische Partei kritisierte, dass das Gesetz ein Versuch sei, »Genderideologie« nach Bulgarien zu bringen und gleichgeschlechtliche Beziehungen zu legalisieren. Der konservative Parlamentsabgeordnete Weschdi Raschidow (GERB) sagte in einer Unterbrechung der Parlamentssitzung in Mikrofon: »Wir haben bereits Gesetze. Warum reißen wir das Maul so weit auf? All die Schlampen wachen auf und erinnern sich nach 15 Jahren daran, dass sie vergewaltigt worden sind. Wie bei diesem amerikanischen Regisseur, der zum Narren gehalten wurde.« Die Aufnahme wurde von diversen Medien mitgeschnitten und veröffentlicht – und der Politiker musste auf Druck seiner Partei zurücktreten, berichtete die bulgarische Nachrichtenagentur BTA am Dienstag.

Er steht mit dieser Einschätzung aber nicht allein: In Bulgarien sind konservative Lebensvorstellungen vorherrschend. So vertreten etwa 80 Prozent der Bürger stereotypische Geschlechterrollen. Im Jahr 2019 wurden im Schnitt monatlich zwei Frauen von ihrem Partner getötet, etwa 30.000 weitere Frauen riefen zuständige Hilfsgruppen an. Während der Coronazeit verschlimmerte sich die Situation. Im November 2022 gab jede dritte Frau in Bulgarien an, von einem intimen Partner angegriffen worden zu sein. In Deutschland erlebt übrigens jede vierte Frau Gewalt in ihrer Beziehung.