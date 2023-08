Nachschlag: Futur II

imago/ZUMA Press Sie werden alles schon immer gewusst haben: Die »Men in Black«

Die Zukunft liegt in der Vergangenheit. Futur II. Der Schlüssel: Baseball. Am 16. Oktober 1969 gewannen die New York Mets die World Series gegen die hochfavorisierten Baltimore Orioles 5:3 im fünften Spiel der 4:1 gewonnenen Finalserie. Es war ein Wunder. Eine Mannschaft, die zuvor nichts als eine kurze Geschichte ständiger Niederlagen kannte, gewinnt den größten Titel. Im Juli 1969 treffen die »Men in Black« einen Alien, der die Fähigkeit hat, alle virtuellen Welten und Zeiten simultan im Sichtfeld und auf der Rechnung zu haben. (Der wirkliche Ort des Wunders, das 1964 für die 1962 gegründeten Mets eröffnete Shea Stadium in Queens, wurde allerdings im Jahre 2009 zugunsten eines Parkplatzes abgerissen). Der ­Alien projiziert einen Ausschnitt des Spiels, das sich im Oktober jenes Jahres ereignet haben wird, in das leere nächtliche Stadion und erklärt einige kontingente Kleinigkeiten, die zusammenkommen müssten, damit das Wunder wird geschehen können. Es ist ihm der »liebste Augenblick in der Menschheitsgeschichte«. (aha)