Hawaii brennt

Matthew Thayer/The Maui News via AP/dpa

Im US-Bundesstaat Hawaii toben die Flammen. Am stärksten betroffenen ist die Küstenstadt Lahaina im Nordwesten der Insel Maui. Aus dem Bezirk Maui County wurde am späten Mittwoch abend (Ortszeit) von mindestens 36 Toten berichtet. Mehr als 271 Gebäude seien von den Flammen erfasst und beschädigt oder zerstört worden, mehrere hundert Familien verloren den Behörden zufolge ihre Häuser. Das Foto zeigt die 200 Jahre alte brennende Waiola-Kirche in Lahaina und die nahe gelegene Lahaina ­Hongwanji Mission am Dienstag. Insgesamt seien mehr als 271 Gebäude von den Flammen erfasst und beschädigt oder zerstört worden. Dutzende Menschen mussten mit Brandverletzungen und Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ursache für die jetzt wütenden Feuer im 50. Bundesstaat mit seinen etwa 1,4 Millionen Einwohnern war zunächst nicht bekannt. Mitverantwortlich für die rasch um sich greifenden Brände sei der Hurrikan »Dora«, der südlich der Inseln vorbeiziehe, so die Behörden. (dpa/jW)