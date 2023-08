imago images/United Archives International »Kann ein Streichquartett für Oboe, Klarinette und Fagott sozialistisch sein?« – Denkwürdige Frage von Hanns Eisler (1898–1962)

Es ist wohl auch eine Platzfrage. Während Leipzigs Stadtgeschichtliches Museums großräumig präsentiert, wie die »Musikstadt« unter und mit den Nazis aufspielte, ist bis Oktober ein kleiner Raum im Untergeschoss Hanns Eisler gewidmet. Dass der vor 125 Jahren in Leipzig geborene Eisler nur in der »Studio«- statt oben in der Sonderausstellung thematisiert wird, ist noch verständlich. Und sowieso ist lobenswert, dass sich Leipzig seit Jahren um die Erinnerung an den einst berühmten sozialistischen Komponisten verdient macht. Bezüglich der gebotenen Fülle und Tiefe der Präsentation kann es mit dem Verständnis aber schon schwieriger werden.

Verzichtet man – was während der Anwesenheit des Rezensenten alle anderen Besucher taten, die jeweils nur wenige Minuten im Raum verbrachten – auf das Anhören der zwölf Lieder an den beiden »Hörstationen« und guckt sich nicht das Videomaterial an, reichen 20 Minuten, um wirklich alles Ausgestellte in Augenschein zu nehmen und auch alle Texte zu lesen. In 30 Minuten lässt sich zusätzlich noch eine vollständige Inventarliste notieren. Und wenn man sich eine Stunde mehr Zeit nimmt und alle Lieder anhört und die Videos ansieht, darf man sich am Ende leider vor allem akustisch hinreichend informiert fühlen. Soll heißen: Mehr als die meisten Exponate und Texte verrät seine Musik über den politischen Komponisten.

Neben den gebotenen – und wie es im Stadtgeschichtlichen Museum zu Leipzig üblich scheint, nicht wenigstens ins Englische übersetzten – sieben Texten zu Biographie und Werk Eislers, den beiden Hörstationen mit Eisler-Songs sowie drei Videos (24 Minuten insgesamt) besteht die Ausstellung aus exakt 58 Exponaten. Nun bedeutet Quantität nicht Qualität, doch wenn von 18 Fotos alleine fünf das von der Stadt Leipzig renovierte Elternhaus und die daran befestigte Erinnerungstafel zeigen, eines gar ein Wohnhaus Brechts, eines Arnold Schönberg und ein weiteres das Hotel International von außen, sagen diese Bilder mehr als tausend Worte nicht. Eisler selbst kommt auf fünf Fotos vor. Auch die 30 Zentimeter Geburtshaushandlauf wirken aussageschwach. Die 1973 angebrachte Gedenktafel (»Hanns Eisler. 1898–1962. Wegbereiter unserer sozialistischen Musikkultur wurde hier geboren«) wird durch den kurzen Begleittext interessanter, der so endet: »Für die Nachwelt war der Beruf des Komponisten nicht erkennbar. Das kollektive ›uns‹ verdeutlicht die politische Vereinnahmung Eislers durch den DDR-Staat«.

Unter den auf acht Vitrinen verteilten 23 Objekten befinden sich zehn Bücher von oder – mehr oder weniger – über Eisler, einige Notenblätter und -hefte (zum Beispiel die DDR- sowie die »Kinderhymne«) sowie uninteressanterweise auch ein Saxophon und ein Banjo. Nicht weil die Eisler oder Eislers Musik spielende Musiker nutzten, sondern einfach als Beispiel zweier Instrumente, die in Eislers Musik vorkommen. Authentischer wirkt da die Zigarettenpackung mit Notennotat. Und die Totenmaske zeigt fraglos das Antlitz des Komponisten.

Dass es an dessen Person und Werk in Leipzig (wieder) Interesse gibt, zeigt das knapp siebenminütige Video »Die Leipziger und Hanns Eisler«, in dem Passanten zu Wort kommen. Nur drei Minuten Redezeit hat der Musikwissenschaftler und Mitbegründer der Internationalen Hanns-Eisler-Gesellschaft Albrecht Dümling, der sicher mehr zu erzählen hätte. Weiteres ist noch zu erfahren durch zwei geographische Karten (»Leipziger Orte der Familien Fischer und Eisler« und »Arbeitsorte im Exil«), vier Plakate, eine Einladung, die Eisler auch als Vortragenden ausweist, drei Programmzettel und Faksimiles von einer Bronze des Eislerschen Kopfes sowie von seiner Geburtsurkunde.

Von Ausstellung(stext)en darf man nie zu viel erwarten, mehr als erste Informationen sollen sie auch nicht leisten. Neben dem Austausch einiger der ohnehin schon wenigen Exponate durch relevantere wäre es aber schön gewesen, mehr über Eislers Musiktheorie erfahren zu können, die so dezidiert mit dessen politischen Standpunkt und Wirken verbunden war, dass Leben und Werk des Komponisten ohne genauere Darstellung der für ihn so immanenten Interdependenz von Politik und Kunst kaum erfahrbar werden können. So liegt in der wichtigen Ausstellung der Fokus doch etwas zu sehr auf »Meine ›Mutterstadt‹ Leipzig«, das sich um die Erinnerung an Eisler bemüht, der den Sozialismus scheinbar vor allem »durchlebte«, statt ihn gelebt zu haben.