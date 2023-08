C.Hardt/imago images/Future Image Das selbstverwaltete Zentrum soll einer neuen »Parkstadt Süd« weichen (Köln, 13.3.2021)

Das selbstverwaltete Wohn- und Arbeitsprojekt »Obdachlose mit Zukunft«, kurz OMZ, war aus einem Haus in Köln-Deutz bereits am 31. Mai geräumt worden. Die wohnungslosen Menschen errichteten auf der Wiese neben dem Autonomen Zentrum Köln ein Zeltlager, das die Polizei am Mittwoch räumen wollte. Wie haben Sie es geschafft, das zu verhindern?

Wir werten es als Erfolg, dass wir mit unseren Pressemitteilungen kurzfristig Protest mobilisieren konnten. Die Lokalpresse hatte über den unprofessionellen Umgang der Stadt mit den Obdachlosen berichtet. In der Stadtbevölkerung machte sich Empörung breit. So kam es, dass das von den Grünen geführte Sozialdezernat uns die tags zuvor für Mittwoch, 14 Uhr, von Polizisten angekündigte Räumung des Zeltlagers ebenso superkurzfristig wieder absagte: nur zwei Stunden bevor sie stattfinden sollte!

Wo waren Sie in dem Moment?

Ich war zu dem Zeitpunkt dabei, den Menschen vom OMZ gemeinsam mit anderen Unterstützerinnen und Unterstützern zu helfen, ihre Sachen zusammenzupacken. Plötzlich erschienen Mitarbeiterinnen des Amtes, die uns informierten, dass die Menschen bis auf weiteres bleiben könnten. Für die war all das ein enormer Stress. An einer Protestkundgebung am Mittwoch beteiligten sich dann knapp 100 Leute, die ursprünglich spontan zusammengekommen waren, um sich der Räumung entgegenzustellen. Der Rückzieher des Sozialdezernats ist wohl auch so zu erklären: Kommenden Dienstag ist im Haus der Architektur eine Veranstaltung mit einer Vertreterin der Stadt geplant. Tenor: Die EU will bis 2030 das Problem Obdachlosigkeit gelöst haben. Das wäre nicht gut angekommen.

Sozialdezernent Harald Rau von den Grünen hatte die einstmalige Räumung vom OMZ mit mafiösen Strukturen rund um das Projekt begründet. Sie aber sprechen von Kriminalisierung und Verachtung der Stadt gegenüber den Obdachlosen – warum?

Zunächst: All das beruhte auf Hörensagen. Die Polizei wurde gerufen, zog aber unverrichteter Dinge wieder ab. Vergebens hatten wir gefordert, Sozialarbeiter für das Projekt einzustellen. Man gefiel sich bei der Stadt darin, es hochzuschaukeln. Gewalt, Drogenkriminalität etc. kann man keinesfalls bekämpfen, indem man Menschen obdachlos lässt. So verschärft man die Problemlage. Jeder Mensch hat ein Recht auf eine Wohnung.

Sie argumentieren, Menschen ohne deutschen Pass seien rassistisch behandelt und Versprechen gegenüber den polnischsprachigen OMZ-Bewohnern gebrochen worden. Zum Beispiel?

Für ein Nachfolgewohnprojekt in Köln-Merheim rief ein Verein »Initiative Bauen, Wohnen, Arbeiten« eine Art Casting aus, ein unwürdiges Verfahren. Keiner von den polnischen Menschen des OMZ wurde dafür ausgesucht. Ohnehin hat sich die Gruppe entschlossen, weiterhin zusammenwohnen zu wollen.

Sie sagen, das Leben im Zelt bei mal 40 Grad Celsius, mal mit Regenpfützen neben der Isomatte und im Winter mit Minusgraden kann keine Lösung sein. Warum haben Sie dann gegen die Räumung gekämpft?

Solange sie keinen festen Wohnraum haben, sei die Wiese neben dem AZ einer der besten Orte zum Platte machen in Köln, erklärten Obdachlose. Dort konnten sie die Toiletten, Strom und Wasser vom Autonomen Zentrum nutzen. Seit es das OMZ gibt, hat die Stadt das Projekt mehrere Male geräumt. Vermeintliche Angebote, zu denen etwa eine Obdachlosenunterkunft in der Vorgebirgstraße gehörte, waren menschenunwürdig: mit Mehrbettzimmern ohne Privatsphäre; häufig sollen dort Diebstähle vorgekommen sein.

Auch das Autonome Zentrum ist bedroht, weil dort das Großprojekt »Parkstadt Süd« entstehen soll.

Die Stadt will das AZ und das OMZ nicht in das Projekt integrieren, sondern sie an den Rand drängen. Die Räumung in Köln wurde von der Zivilgesellschaft verhindert. Unsere Solidarität gilt der Habersaathstraße in Berlin: Dort hat aktuell eine private Sicherheitsfirma Fenster ausgebaut, Strom und Wasser abgestellt. Nur gemeinsam mit Druck von unten ist der Wohnungslosigkeit Abhilfe zu schaffen.