Frank Rumpenhorst/dpa Frauen sind häufiger als Männer in Teilzeit- oder Mehrfachbeschäftigung vertreten

In der Bundesrepublik haben immer mehr Menschen mehr als einen Job. Zudem arbeitet fast ein Drittel aller Beschäftigten hierzulande in Teilzeit – beides betrifft erstrangig Frauen. Wie aus der Antwort einer kleinen Anfrage der Linke-Bundestagsabgeordneten Susanne Ferschl hervorgeht, die jW am Donnerstag vorlag und über die die Süddeutsche Zeitung gleichentags berichtete, arbeiten rund 3,8 Millionen Menschen in mehr als einer sozialversicherungspflichtigen oder geringfügigen Beschäftigung. Die Anzahl der Mehrfachbeschäftigten ist demnach von 2012 bis Mitte Juni 2022 von 2,7 Millionen auf 3,8 Millionen um rund 39 Prozent angestiegen. Mehr als 53 Prozent dieser Beschäftigten sind Frauen. Daneben gibt es weiterhin mehr als 91.000 »Aufstocker«; also Menschen, die trotz einer Vollzeitstelle Sozialleistungen beziehen müssen.

41 Cent mehr Mindestlohn

Die kürzlich von der Mindestlohnkommission beschlossene Anpassung der Lohnuntergrenze um nur 41 Cent auf dann 12,81 Euro ab Anfang 2024 sei angesichts dieser Zahlen »ein absolutes Armutszeugnis«, erklärte Susanne Ferschl am Donnerstag gegenüber dieser Zeitung. Zudem erweise sich die Ausweitung von geringfügiger Beschäftigung »als Bumerang am Arbeitsmarkt«. Denn ein Großteil der Mehrfachbeschäftigten seien Frauen, »die ohne mehrere Jobs einfach nicht über die Runden kommen«. Anstatt Mini- und Midijobs auszubauen, brauche es »endlich einen armutsfesten Mindestlohn«, so Ferschl. Dieser »Teilzeitfalle« müsse »endlich ein Riegel vorgeschoben werden«.

Die Anzahl an Teilzeitbeschäftigten wuchs laut Antwort der Bundesregierung im beobachteten Zeitraum von 7,3 Millionen auf 10,2 Millionen an. Insgesamt sind das nahezu 30 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Gingen 2012 noch 44,4 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nach, so sind es nach den aktuellen Zahlen 49,6 Prozent, also nahezu die Hälfte.

Bei Männern stieg der Anteil der Teilzeitbeschäftigten auf niedrigerem Niveau von 8,6 auf 12,6 Prozent. Dabei war der Anteil an Männern, die unfreiwillig in Teilzeit arbeiten, mit 23 Prozent deutlich geringer als der von Frauen mit 28 Prozent. Die Zahl der Menschen, die ihren Lebensunterhalt ausschließlich durch geringfügige Beschäftigung, also Mini- und Midijobs, bestreiten, ist laut Antwort der Bundesregierung insgesamt um 900.000 Personen zurückgegangen, mit 4,4 Millionen jedoch immer noch sehr hoch. Die Zahl umfasst demnach auch kurzfristig Beschäftigte und sogenannte Ein-Euro-Jobber. Wie auch bei Teilzeitbeschäftigten droht wegen geringer Entlohnung die spätere Altersarmut.

Die Gründe für Teilzeitbeschäftigung sind unterschiedlich verteilt. Während bei Frauen besonders die Betreuung von Kindern (27 Prozent), von Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftigen (17 Prozent) im Vordergrund stehen, arbeiten Männer eher beim Eintritt ins Berufsleben, etwa während Ausbildung und Studium in Teilzeit (25 Prozent). An zweiter Stelle steht auch hier die Betreuung von Pflegebedürftigen oder behinderten Menschen, nur ist hier der Anteil (12,3 Prozent) deutlich geringer als bei Frauen. Je weniger – bezahlbare – Betreuungsmöglichkeiten vorhanden sind, desto höher sei insbesondere bei Frauen die Nachfrage nach Teilzeit, heißt es in der Auswertung aus dem Abgeordnetenbüro, die jW am Donnerstag vorlag.

Miese Arbeitsbedingungen

Gut eine Million Teilzeitbeschäftigte arbeiten demnach im Bereich Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege oder in Bürotätigkeit. Es folgen Verkauf, Reinigung sowie Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe. Die oft schlechten Arbeitsbedingungen im Pflege- und Erziehungsbereich erzeugten laut Ferschl einen »Teufelskreis« – aufgrund geringer Löhne wählten viele Beschäftigte einen anderen Beruf, aufgrund hoher Arbeitsbelastung die Teilzeit.

»Zu wenig Pflege und Kitaplätze zwingen wiederum viele der überwiegend weiblichen Arbeitskräfte in die ungewollte Teilzeit, weil zu Hause gepflegt und betreut werden muss«, so die stellvertretende Linke-Fraktionsvorsitzende. Im sozialen Bereich brauche es daher »endlich bessere Löhne und Arbeitsbedingungen« und außerdem eine »Investitionsoffensive in die Kita- und Pflegeinfrastruktur«, so Ferschl. »Dann tut sich auch was beim Arbeitskräftemangel, und der Teufelskreislauf lässt sich durchbrechen.«