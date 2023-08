Frank Hormann/Fotoagentur Nordlicht/Imago Images Soll Eindruck schinden: Das für viel Steuergeld restaurierte Segelschulschiff »Gorch Fock« am Mittwoch in Warnemünde

Militaristischer Spaß für die ganze Familie: Die Bundesmarine nutzt die 32. »Hanse Sail« in Warnemünde, die am Donnerstag von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eröffnet wurde, zum wiederholten Male als PR-Show und Event. Für den Marinestützpunkt sei es eine »große Freude«, ein »wesentlicher Teil des maritimen Großevents zu sein«, heißt es in einer Mitteilung des Presse- und Informationszentrums Marine vom Montag.

Als Programmpunkte pries die Mitteilung »ein hautnahes Erleben« von Panzern wie dem »Leopard 2« oder dem »Puma« an oder eine »simulierte Seenotrettung« mit dem Hubschrauber »Sea King«. Auf dem »U-Boot Hüpfburg« könne sich der »maritime Nachwuchs« vergnügen. So offen wie die Bundeswehr sich hier gibt, ist sie nicht jedem gegenüber: Im Vorfeld der »Hanse Sail« hat sie dafür gesorgt, dass eine chinesische Delegation vom offiziellen Abendempfang der Hansestadt Rostock ausgeladen werden musste.

Da der Empfang auf dem Gelände des »Marinearsenals Warnowwerft«, also im militärischen Sicherheitsbereich, stattfindet, hat die Bundeswehr das letzte Wort, wer kommen darf und wer nicht. Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Die Linke) sah sich daher genötigt, den chinesischen Gästen die Absage weiterzuleiten. Bundeswehr und Militärischer Abschirmdienst (MAD) hätten, so hieß es, Sicherheitsbedenken geäußert und der Delegation aus der Volksrepublik daher einen Zugang zu dem Bereich untersagt – um den »militärischen Sabotage- und Geheimschutz« zu wahren. Für die Chinesen solle ein Alternativprogramm erstellt werden, teilte die Stadt vor einer Woche mit.

Die Botschaft der Volksrepublik sei von diesem Schritt nicht unterrichtet gewesen und reagierte überrascht und mit Bedauern, wie die Ostseezeitung Ende Juli berichtete. Das Blatt wollte in einer Umfrage auf ihrer Homepage von seinen Lesern wissen: »Halten Sie die Ausladung der chinesischen Gäste beim Empfang zur Hanse Sail für angemessen?« Eine deutliche Mehrheit der 589 Teilnehmer der Umfrage war mit der Entscheidung nicht einverstanden. 72,8 Prozent der Befragten antworteten mit »Nein«, und nur 24,3 Prozent fanden die Ausladung nachvollziehbar.

Auf Unverständnis stieß das Vorgehen der Bundeswehr auch bei Sevim Dağdelen, Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags und Sprecherin für Internationale Politik. Bei der nachträglichen Ausladung der chinesischen Delegation handele es sich »offenbar um einen kalkulierten Affront der Bundesregierung gegenüber China«, erklärte Dağdelen am Donnerstag gegenüber junge Welt. Damit setze die Ampelregierung ihre China-Strategie in die Tat um, »die im Schlepptau der USA Konfrontation zum Leitmotiv im Umgang mit China erklärt«. »Anstatt auf dem diplomatischen Parkett weiter Porzellan zu zerschlagen, sollte sich die Bundesregierung im Interesse der Bevölkerung für gute Beziehungen mit Deutschlands größtem Handelspartner einsetzen«, betonte die Linke-Politikerin.

Scharfe Kritik an der Ausladung äußerte auch die DKP Rostock. Dass die Bundeswehr sich eingeschaltet und Oberbürgermeisterin Kröger aufgefordert habe, die chinesische Delegation auszuladen, sei eine Provokation und ein Affront, heißt es dazu in einer Mitteilung vom Montag. Dieser reihe sich in »viele kleine und mittlere Provokationen der Regierung gegenüber der Volksrepublik China ein«. Größte Scharfmacher dabei seien Bündnis 90/Die Grünen, so die Mitteilung. Erst kürzlich sei die VR China von der Bundesregierung als »systemischer Konkurrent« bezeichnet worden.

Die DKP Rostock forderte die Rücknahme der Ausladung und »darüber hinaus, künftig auf die Beteiligung der Bundeswehr an der Hanse Sail zu verzichten«. Die Hanse Sail müsse ein friedliches Fest sein. Friedensaktivisten kritisierten bereits seit Jahren, dass der örtliche Marinestützpunkt seine Tore während der Veranstaltung für Schaulustige und Familien öffnet und »dort mit Spaß und Spiel, aber auch mit Waffen und Kriegsgerät lockt«. Diplomatie, Austausch und Handel seien »das Gebot der Stunde«.