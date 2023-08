Hintergrund: Rauschschwaden über Belém

Während die Präsidenten und Minister der Amazonasstaaten in Belém tagten, legten andere Feuer. Auch in diesem Jahr brennt es wieder lichterloh in Amazonien – und zwar schlimmer als im Vorjahr. Während der ersten sechs Monate zählte das für die Waldüberwachung zuständige Nationale Institut für Weltraumforschung Brasiliens (INPE) insgesamt 8.300 Brandherde in der Amazonasregion, zehn Prozent mehr als im selben Zeitraum 2022.

Laut dem Forschungsnetzwerk »Map Biomas« verbrannte dabei bis Ende Juni eine Fläche von insgesamt 1,4 Millionen Hektar, was einer Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die meisten Flächenbrände in Amazonien in diesem Jahr verzeichnete der Bundesstaat Mato Grosso, Brasiliens größter Sojabohnenproduzent. INPE zählte hier 43,8 Prozent aller Großfeuer im Amazonasbiom, zwanzig Prozent mehr als im Vorjahr. Bereits an zweiter Stelle in der Rangliste mit 25,3 Prozent der Feuersbrünste liegt der südostamazonische Bundesstaat Pará, in dessen Landeshauptstadt in dieser Woche die Amazonasländer die »Erklärung von Belém« unterzeichneten.

Klimaforscher und Ökologen halten die Zunahme der Waldbrände in diesem Jahr für besorgniserregend, zumal die als »Amazonischer Sommer« bekannte Trockenzeit erst im Juli einsetzte und noch bis Oktober andauern wird. Möglich, dass die Feuer seit Juli weiter zulegten. Leider aber fehlen die aktuellen Daten der Brandherde für Juli und August, denn die Waldbrandplattform von INPE ist auf Grund eines Hackerangriffs seit dem 20. Juli stillgelegt und offline. Vor genau vier Jahren, als im August 2019 die satellitengestützte Waldüberwachung einen Anstieg der Feuer im Amazonasgebiet um 38 Prozent meldete, präsentierte sich der Französische Staatspräsident Emmanuel Macron noch als oberster Regenwaldschützer und rief die G7-Staaten zum gemeinsamen Kampf gegen die Waldbrände in Brasilien auf. In diesem Jahr indes schwieg Macron zu den Feuern bislang und reiste – trotz Lulas Einladung – nicht einmal zur Amazonaskonferenz nach Belém. Dabei sollte Frankreichs Präsident durchaus mit am runden Amazonastisch sitzen und mitreden. Sein Überseedepartement Französisch-Guayana hat zwar mit einer Fläche von rund 8,4 Millionen Hektar den kleinsten Anteil an dem größten Regenwaldgebiet der Erde, doch gleichzeitig auch die geringste Abholzung aller Amazonasländer.

Unter allen Amazonasländern ist Brasilien der Staat, der bisher den größten Anteil seines amazonischen Regenwaldes vernichtet hat. Nur noch 79 Prozent seiner ursprünglichen Fläche sind hier erhalten, und ein Teil davon ist zudem bereits degradiert und damit empfindlich für Brände. (ns)