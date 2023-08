Sven Kaeuler/dpa Kapitalisten ein Dorn im Auge: Das ehemals leerstehende Haus in der Habersaathstraße am Mittwoch in Berlin-Mitte

In einer besetzten Häuserzeile in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte haben ehemalige Obdachlose und Geflüchtete ein Zuhause gefunden, einige Langzeitmieter leben aber auch noch dort. Was ist der aktuelle Stand bei den Häusern?

Der Eigentümer will sie nach wie vor abreißen. Mit den verbliebenen Langzeitmietenden steht er aktuell vor Gericht. Er hat ihnen eine sogenannte Verwertungskündigung zugestellt, gegen die sie sich wehren. Bis das geklärt ist, gingen wir von einem Duldungszustand aus. Bis er dann am Mittwoch morgen versuchte, eigenmächtig Räumungen durchzuführen. Das betraf vor allem die ehemals Obdachlosen. Auch gegen diese gibt es keinen Räumungstitel. Es gibt also absolut keine rechtliche Grundlage für dieses Vorgehen.

Haben die ehemals Obdachlosen Verträge?

Nein, aber wir haben die Schlüssel des Eigentümers ja vor 1,5 Jahren von seiner Verwaltung bekommen in dem Wissen, dass da nun Menschen wohnen werden. Sie haben also ein Nutzungsrecht.

Was ist am Mittwoch morgen genau passiert?

Etwa 15 Sicherheitsleute und Handwerker kamen kurz vor neun Uhr, haben bei den ehemals wohnungslosen Bewohnern geklopft und ihnen ein nicht unterzeichnetes Schreiben der Verwaltung ausgehändigt. Sie teilten ihnen mit, sie hätten jetzt eine Stunde, um ihre Sachen zu packen und die Wohnungen zu verlassen. Wir waren dann recht schnell vor Ort, und da hatten einige bereits der Aufforderung Folge geleistet. In deren Wohnungen wurden dann Fenster herausgerissen, Bäder und Mobiliar demoliert. Eine wurde aufgebrochen und unnutzbar gemacht. In fast allen Kellern wurden auch die Stromzähler entfernt. Die Leute haben also auf lange Sicht keine Stromversorgung mehr. Das betrifft mindestens 50 Personen, darunter auch Langzeitmietende.

Was tun Sie jetzt?

Wir lassen uns anwaltlich beraten und überlegen, rechtliche Schritte einzuleiten. Die erste Einschätzung ist, dass das komplett illegal ist. Auch in eine Wohnung ohne Mietvertrag kann man nicht einfach ohne richterlichen Beschluss eindringen und Dinge zerstören. Das betrifft mindestens vier Wohnungen.

Den anderen haben sie das Schreiben vor die Tür gelegt. Darin steht, dass ein Nutzungsverhältnis bestritten wird, hilfsweise die Kündigung der Wohnung und die Aufforderung, die Einheiten umgehend bis zehn Uhr desselben Tages zu räumen.

Wer ist der Eigentümer?

Er besitzt mehrere Objekte, auch außerhalb Berlins. Für fast jedes wurde eine eigene GmbH gegründet, um einen Verkauf zu erleichtern. Die Firma heißt Arcadia Estates. Der Eigentümer möchte auf dem Gelände Luxuswohnungen bauen, um mehr Profit zu machen. Dafür hat er jahrelang illegal über Leerstand Wohnraum zweckentfremdet. Wir fragen uns auch, wie ernsthaft er den Abriss betreibt, denn seine Abrissgenehmigung vom Bezirk ist vergangene Woche ausgelaufen, und im zugehörigen Hotel sind ukrainische Geflüchtete langfristig untergebracht. Dafür hat der Eigentümer Fördermittel für die langfristige Unterbringung beantragt. Ob er die Genehmigung verlängern lassen hat, wissen wir nicht.

Was sagt der Bezirk Mitte dazu?

Vertreter waren am Mittwoch vor Ort und konnten uns keine Auskunft geben. Sozialstadtrat Carsten Spallek von der CDU kam mit der Wohnungsaufsicht. Sie haben sich die Schäden der Aktion mit uns angeschaut und dokumentiert. Auch sie fanden das Vorgehen höchst fragwürdig, klare Unterstützung haben sie uns allerdings nicht signalisiert.

Wurde auch die Polizei gerufen?

Ja, die war vor Ort, hat sich aber nicht zuständig gefühlt und gesagt, das hier sei eine zivilrechtliche Auseinandersetzung, in die sie nicht eingreifen würde. Das hat uns ziemlich verwundert, schließlich wurde ohne Zustimmung der Nutzer in die Wohnung eingedrungen. Niemand darf einfach so in private Räume und dort Sachen zerstören.

Wie geht es den Betroffenen jetzt?

Das war ein sehr brutales Vorgehen, das viele sehr verunsichert hat. Für die meisten bedeutet der Verlust dieser Räume die Rückkehr auf die Straße. Die Situation am Mittwoch war für alle schlimm, aber für die konkret Betroffenen eine Katastrophe. Diese rabiaten und illegalen Maßnahmen haben uns schockiert. Wir sind teilweise lange stadtpolitisch aktiv, aber solche brachialen Methoden haben wir schon lange nicht erlebt. Der Eigentümer setzt sich über geltendes Recht hinweg und tut, was er will.