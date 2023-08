Carsten Koall/dpa Bis zu 4.600 Menschen folgten dem Aufruf aus dem »Querdenker«-Spektrum und demonstrierten am Sonnabend vor dem Brandenburger Tor

Die Überreste der »Querdenken«-Bewegung haben am vergangenen Wochenende in Berlin demonstriert – nach eigenem Bekunden für den »Weltfrieden« und, wie man es von der ehemaligen Coronaprotestgruppe kennt, gemeinsam mit Reichsbürgern und anderen Rechten. Gekommen sind wenige tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs, verstärkt noch seit Herbst vergangenen Jahres, versuchen rechte Gruppen den Begriff »Frieden« für sich zu okkupieren. »Für manche jüngere Linke droht die Friedenstaube zum rechten Symbol zu werden«, schreibt der Journalist Peter Nowak in der aktuellen Ausgabe der antifaschistischen Zeitung Lotta. Der Schwerpunkt der Ausgabe liegt auf Vereinnahmungsversuchen und tatsächlichen Berührungspunkten zwischen Rechten und Friedensbewegung.

Peter Nowak erinnert gleich im ersten größeren Text der Ausgabe an die mangelnde Distanz der Berliner Friedenskoordination (Friko) gegenüber rechten und rechtsoffenen Gruppen wie zur »Querdenker«-Partei Die Basis und der Freien Linken, ebenfalls eine Gruppe aus dem »Querdenken«-Milieu. »Es ist an der Zeit, sich von der Vorstellung zu trennen, dass eine Friedensbewegung immer links und progressiv sein muss«, schreibt Peter Nowak. Der Ausschluss rechter Gruppen müsse klar sein, zudem sollte »die emanzipatorische Bewegung gegen Militarismus und Krieg« sich von nationalistischen Überlegungen trennen. Als Positivbeispiel nennt Nowak das antimilitaristische Bündnis »Rheinmetall entwaffnen«.

Einen authentischen Eindruck von rechten Pseudofriedensdemos, wie sie Compact-Chef Jürgen Elsässer zu etablieren versuchte, vermittelt der Text von Kim Pflanzer und Alex Wißmann über die »Ami go Home«-Demonstration am 26. Februar 2023 im pfälzischen Ramstein, wo sich auf einem Militärflugplatz eine US-Luftwaffenbasis befindet. Der ehemalige Linke Elsässer bewarb dort eine sogenannte »Querfront« zwischen rechts und links, die sich gegen die USA und für Russland positionieren solle. Auch in Ramstein war das von Compact beworbene Motto »Ami go Home« auf einem Transparent zu sehen. Hiervon erhoffte Elsässer sich erklärtermaßen den Anschluss nach links: Der Slogan »ziehe auch die vernünftigen Teile der Linken an – der Slogan kommt ja ursprünglich von links«, heißt es in einem Beitrag auf der Compact-Website vom vergangenen Herbst. Das Unterfangen ist bekanntlich gescheitert, linke Bündnispartner jenseits von Kostümlinken wie dem Theatermacher und Verschwörungsideologen Anselm Lenz konnte Elsässer nicht auftun.

Bedenklicher sind die Bündnisse, von denen die Gruppe Querdenkenwatch Aachen berichtet: Im fernen Westen Nordrhein-Westfalens nimmt mit Andrej Hunko auch ein Bundestagsabgeordneter der Linken an Protesten der dortigen »Querdenken«-Szene teil. Querdenkenwatch Aachen bezeichnet diese zweifelhaften Bündnisse mit dem Begriff »Querfront«. Der folgende Text von Marcel Hartwig widerspricht hingegen einer inflationären Verwendung der Bezeichnung mit einer lesenswerten historischen Betrachtung dieses Begriffs.

Die Schwerpunkttexte resümieren vor allen Dingen die rechten Bezugnahmen auf den Friedensbegriff im Protestgeschehen der letzten Jahre. Eine – inzwischen historische – Betrachtung der »Friedensmahnwachen« 2014 hätte die Auseinandersetzung komplett gemacht: Schließlich hat sich die zumindest dem eigenen Bekunden nach friedensbewegte rechte Mischszene maßgeblich aus diesen Veranstaltungen heraus entwickelt. Nichtsdestotrotz bieten die Beiträge eine ausgezeichnete Faktengrundlage für Diskussionen, die leider geführt werden müssen.