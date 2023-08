Nachschlag: Narratologie

IMAGO/Pond5 Images Es gibt nur eine Geschichte. Ihr Thema heißt: »Wer bin ich?«

Ein Highschool-Film. Peter Parker/Spider-Man/Andrew Garfield sitzt wieder auf der Schulbank. Im Englischunterricht. Die Lehrerin unterrichtet die zu Unterrichtenden: »Es gibt Gelehrte (man könnte sie Strukturalisten nennen), die meinen, es gäbe nicht mehr als zehn verschiedene Varianten einer Geschichte zu erzählen, mithin zehn Varianten von Erzählungen überhaupt. In Wirklichkeit jedoch gibt es nur eine Geschichte. Ihr Thema heißt: ›Wer bin ich?‹« Da erwacht Peter Parker aus dem Schulschlaf und schaut gleich viel selbstbewusster auf den Nacken seiner Freundin Gwen Stacy, die zufällig denselben Kurs besucht: Ja, meine Geschichte, die einer Waise, die nicht weiß, wer sie ist, angehender Fotograf, Skateboarder, Nachwuchsgenie der Physik oder eben eine Spinne, ist die einzig mögliche Geschichte überhaupt, sagt er sich. Lehrreich. Man fängt immer wieder von vorne an. So wie die Serie der Spider-Man-Filme damals, nachdem die Spider-Man-Trilogie von Sam Raimi zwischen 2002 und 2007 buchstäblich im Sande verlaufen war.(aha)