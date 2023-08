Rotlicht: Falsche Kosten

IMAGO/Xinhua Die unfreiwillige Vorratshaltung von Waren verursacht Kosten, die nicht in den Wert der Ware eingehen (Warenlager in Alcalá, Spanien)

Die »richtigen« Kosten sind der in Geld bewertete Verbrauch an vergegenständlichter Arbeit, die in den Arbeitsmitteln (Maschinen, Gebäuden) und in den Arbeitsgegenständen (Material) enthalten ist, und der an lebendiger Arbeit, die Arbeitskräfte leisten, sofern sie Produkte erzeugen und Wert schaffen. »Richtige« Kosten sind produktive Kosten. Aber auch Tätig­keiten, die weder Produkte erzeugen noch Wert schaffen, verursachen Kosten. Karl Marx nennt sie »Faux frais« oder Nebenkosten, manchmal Unkosten. Es sind »falsche Kosten«. Sie sind unproduktiv und doch notwendig. Welche Kosten sind das?

Erstens die »reinen« Zirkulationskosten. Sie fallen ausschließlich an, um Waren in Geld oder Geld in Waren zu verwandeln. Alle Zirkulationskosten, die nur aus der Formverwandlung der Ware entspringen, setzen der letzteren keinen Wert zu. »Es sind bloß Kosten zur Realisierung des Werts oder seiner Übersetzung aus einer Form in die andre« (Marx), und deshalb sind sie unproduktiv. Der Wert einer Ware vergrößert sich nicht dadurch, dass sie einmal oder mehrmals gekauft und verkauft wird. Der französische Ökonom ­François Quesnay (1694–1774) schrieb, die Kosten des Handels müssten, obwohl notwendig, »als eine lästige Ausgabe betrachtet werden«. Zu den reinen Zirkulationskosten gehören die Aufwendungen für die Arbeiter und Angestellten im Handel und in der Produktion, die mit dem Kauf und dem Verkauf der Waren beschäftigt sind, die Aufwendungen für die Werbung, die Kundenberatung und die Marktforschung, für die Korrespondenz, die Bürokosten, das Büromaterial, die Kosten für Rechnungslegung, Kassierung und für die Buchführung – Tätigkeiten und Aufwendungen, die allesamt kein Produkt, keinen Neuwert und so auch keinen Mehrwert schaffen. Sie werden gedeckt aus dem Mehrwert, den die produktiv tätigen Arbeiter erzeugen, indem sie Waren herstellen und Leistungen erbringen. Falsche Kosten sind ein Abzug vom Mehrwert.

Dagegen sind die »unreinen«, »unechten« oder zusätzlichen Zirkulationskosten keine falschen Kosten. Sie entstehen dadurch, dass die Produktion in der Zirkulation fortgesetzt werden muss, weil die Konsumreife eines Gutes erst erreicht ist, wenn das Produkt beim Konsumenten angekommen ist. Zu den produktiven Tätigkeiten und »richtigen« Kosten in der Zirkulation zählen die Aufwendungen für die Endbearbeitung, den Transport, das Sortieren und Verpacken, das freiwillige Lagern und Wiegen der Produkte. Diese Tätigkeiten geben dem Produkt einen neuen Gebrauchswert. Die Arbeiter, die sie ausführen, schaffen einen Neuwert, der den Wert der Arbeitskräfte ersetzt und Mehrwert bildet für den Kapitalisten.

Zweitens sind falsche Kosten jene, die mit der Produktion und der Zirkulation des Geldes verbunden sind, wie z. B. die Kosten für den Ersatz und die Erhöhung der umlaufenden Geldmenge, für den Geldtransport, Echtheits- und Zustandsprüfungen des Geldes. Marx rechnet auch die Aufwendungen für die Produktion der Geldware Gold zu den Faux frais des Kapitals. Sie entziehen Ressourcen der produktiven Nutzung. Mit ihnen werden Teile des gesellschaftlichen Reichtums dem Zirkulationsprozess geopfert.

Drittens sind die Aufbewahrungskosten zu nennen, die durch eine unfreiwillige Vorratshaltung verursacht werden. Sie entstehen aus Widersprüchen, Stockungen und Störungen der kapitalistischen Reproduktion, daraus, dass Waren verkauft werden sollen, aber nicht verkauft werden können. Diese Kosten bilden keinen Wert. Es sind falsche Kosten, die allein der Schwierigkeit entspringen, Waren in Geld zu verwandeln, sie »bilden Abzüge, Wertverlust in der Realisierung des Werts« (Marx). Resultieren die Kosten für die Aufbewahrung dagegen aus der planmäßigen, freiwilligen Lagerhaltung, die für eine kontinuierliche Produktion erforderlich ist, gehen sie in den Wert der Waren ein.