Andreas Hornoff Außergewöhnliche schriftstellerische Sicherheit: Magdalena Saiger

Über die Schönheit dieses Romans zu schreiben ist paradox. Denn schon auf der ersten Seite verwahrt sich »Was ihr nicht seht oder Die absolute Nutzlosigkeit des Mondes« gegen jegliche Bewertung: »Dass auf die Schönheit immer folgt, dass eure Blicke auf ihr umhertappen, grapschend und doch nichtig, und schon nach Worten suchen für ein Urteil …« Dies sagt ein Kunstagent, der keine Künstler mehr finden und zu Marken aufbauen will. Er, der Erzähler von Magdalena Saigers Debüt­romans, möchte aussteigen. Nein, er möchte nicht einfach aussteigen. Er möchte denen, die er zurücklässt – und das sind alle –, eins auswischen: »ein derbes Auswischen mit genau der Pfote, deren Krallen ihr mir geschärft habt«. Er verlässt die Stadt und erschafft in der Abgeschiedenheit ein perfektes Kunstwerk aus Papier, »das Labyrinth in euch selbst«, das – wie der Romantitel es sagt – jedoch niemals irgend jemand zu Gesicht bekommen wird.

Der unsichtbare Gegenstand

Doch von vorn: Zunächst sucht der Erzähler tagelang den perfekten Ort für sein Kunstwerk. Er findet ihn in einem Dorf, das dem Tagebau weichen sollte und doch nicht abgerissen wurde, nachdem die Geschäftsleute bemerkt hatten, dass dort nicht genug zu holen sein wird. Umgesiedelt wurden die Dorfbewohner dennoch. Geblieben ist nur einer: ein hagerer alter Mann, den der Erzähler nicht nur aufgrund seiner Statur ­Giacometti nennt. Alberto Giacometti, der seine eigenen Kunstwerke nicht selten selbst zerstörte, wird im Text einmal erwähnt. In einer seitenlangen Aufzählung von Kunstwerken, die sich nicht einfach zur Schau stellten, nennt der Erzähler auch Giacomettis Skulptur »Der unsichtbare Gegenstand«, in der eine Frau die Leere umgreift. Im Roman ist Giacometti derjenige, der das Verschwinden nicht akzeptiert, während der Erzähler selbst unbedingt verschwinden will. Die beiden Männer nähern sich nicht eigentlich an, sie essen nur gemeinsam »Dosen­fraß« und reden aufeinander ein. Der Alte kann nicht aufhören, über das Dorf zu sprechen, dessen Bewohner ihr Leben völlig bereitwillig und völlig umsonst aufgegeben haben. Er besitzt ein Gewehr, das in einer Szene ausführlich beschrieben wird und dennoch niemals losgeht, ganz anders, als Tschechows Diktum es vorschreiben würde – Ausdruck einer schriftstellerischen Sicherheit, die sich auch in der Grundkonstruktion findet. Es ist ungewöhnlich, dass eine Debütantin über zwei alte weiße Männer schreibt, von denen mindestens einer seine Privilegien nicht gecheckt hat.

Dass das aufgeht, liegt an der Vielschichtigkeit des Romans. »Was ihr nicht seht oder Die absolute Nutzlosigkeit des Mondes« ist auch eine kleine Kunde über Labyrinthe und die Beschaffenheit von Papier, über Theseus’ Heldentat und Ariadnes verzweifelte Liebe. Nicht zuletzt denkt der Roman über Schönheit nach. Ganz zu Anfang des Romans erinnert sich der Erzähler an eine surreale Szene in seiner Kindheit: »Hinter einem Haufen rostigen Blechs stand aufrecht und allein eine einzelne Mohnblüte, zart, verletzlich und rot und morgen verblüht … ich wurde die Frage nicht los: Was, wenn ich nicht gekommen wäre. Wäre sie schön gewesen dann.« Manisch treibt er sein papiernes Kunstwerk voran, das vom Buchcover auf wunderbare Weise aufgenommen wird. Bis zur Erschöpfung baut der Erzähler an seinem eigenen Labyrinth, selbst ein Sturz vom Gerüst hält ihn nicht auf. Ganz am Ende schließt er die Tür, an der zahlreiche Schnüre befestigt sind. Erst diese Schnüre falten das Kunstwerk zu seiner ganzen Schönheit auf. Auch der Erzähler selbst wird es nicht zu Gesicht bekommen, und um sein Werk nicht zu gefährden, muss er sogar einen kaltherzigen Verrat an ­Giacometti begehen.

Paradoxe Welt

Und obwohl – oder vielleicht eher: weil – niemand das Kunstwerk sehen soll, redet oder schreibt der Erzähler geradezu manisch darüber. Wenn er es nicht täte, hielten wir dieses Buch nicht in den Händen. Das Auswischen kann nicht funktionieren, so scharf die Krallen auch sind. Der Mensch existiert nur in der Gegenwart anderer Menschen, sosehr er sich auch das Gegenteil wünscht. In den Sätzen des Erzählers spüren wir nicht nur dessen Verzweiflung, sondern auch eine Hybris, die auf die Mitmenschen als ihren Gegenpol angewiesen ist. Dies ist aber kein Mangel des Textes, sondern ein weiterer Beweis für seine Stärke. Wir leiden an der paradoxen Welt, die wir uns selbst erschaffen haben.