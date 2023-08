Sebastian Kahnert/dpa Noch auf der grünen Wiese: Im Industriepark in Dresden-Klotzsche soll TSMC bereits ein Grundstück erworben haben

Aus der abtrünnigen chinesischen Provinz in die sächsische Metropole: Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) von der gleichnamigen Insel zieht es nach Dresden. Wie der Chiphersteller und Branchengigant am Dienstag mitteilte, genehmigte der Vorstand auf seiner Sitzung Investitionen von rund 3,5 Milliarden Euro »in ein mehrheitlich in TSMC-Besitz befindliches Tochterunternehmen European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) GmbH in Deutschland«. Am Montag hatte das Handelsblatt bereits »aus Kreisen der Bundesregierung« erfahren, dass für eine Ansiedlung von TSMC in der sächsischen Landeshauptstadt – inklusive einer Förderung von fünf Milliarden Euro – »alle Formalitäten (…) geklärt« seien.

Die Gesamtinvestitionen dürften sich »voraussichtlich auf über zehn Milliarden Euro belaufen«, teilte TSMC am Dienstag mit. Diese würden sich aus Eigenkapitalzufuhr, Kreditaufnahme »und starker Unterstützung durch die Europäische Union und die deutsche Regierung« zusammensetzen, hieß es. Die ESMC werde als Joint Venture gemeinsam mit den bereits in Dresden mit Chipproduktion ansässigen Industriekonzernen Bosch, dem Münchner Chipfabrikanten Infineon und der niederländischen NXP durchgeführt. Das Gemeinschaftsunternehmen solle dabei künftig zu 70 Prozent in Besitz des Konzerns aus Taiwan verbleiben, der Dresdner Produktionsstandort werde von TSMC betrieben. Bosch, Infineon und NXP hielten künftig »vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer Bedingungen« jeweils zehn Prozent der Anteile, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der beteiligten Unternehmen.

TSMC soll – wie schon die US-Chiphersteller Intel und Wolfspeed sowie Infineon – Förderung aus dem Sondervermögen »Klima- und Transformationsfonds« der Ampelregierung erhalten, so das Handelsblatt am Dienstag. Über die durch den EU-Chips-Act gelockerten Subventionsregeln sind der Bundesrepublik höhere Finanzspritzen für die Technologiekonzerne möglich. Nach dem Förderprogramm sollen staatliche Investitionen im Umfang von 43 Milliarden Euro die Chipindustrie der EU auf Weltniveau heben: 20 Prozent Marktanteil peilt das imperialistische Staatenbündnis im Konkurrenzkampf mit der Volksrepublik China bis zum Jahr 2030 an. Die finale Entscheidung über die Förderung liegt also bei der EU-Kommission in Brüssel, diese dürfte aber noch »mehrere Monate dauern«, bemerkte die Wirtschaftszeitung.

Die Ansiedlung der Halbleiterindustrie im Rahmen von Klima und Transformation erklärt sich wohl durch die für die Dekarbonisierung in der Autoindustrie nötigen Chips, etwa für Ladestationen von Elektroautos. Bei den jüngsten Zahlen von Erstzulassungen überholte VW seinen US-Konkurrenten Tesla in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres mit 41.475 zu 40.289 Elektroautos, wie dpa am Dienstag mit Verweis auf Zahlen des Kraftfahrtbundesamts mitteilte. Die Bundesregierung wünscht sich bis 2030 15 Millionen Elektroautos auf den Straßen. Die IG Metall freute sich in einer Mitteilung am Dienstag, dass die Produktion von Halbleitern vor Ort den Industriestandort stärke und »die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten« mindere.

Das chinesische »Erpressungspotential« sei »wegen der Größe des deutschen Automobilsektors besonders hoch«, erklärte gleichentags das Handelsblatt, da China Halbleiterexporte »bei einem etwaigen Angriff auf Taiwan« nutzen könnte. »Kreise der Bundesregierung« nannten die Ansiedlung des Joint Ventures von TSMC, Bosch, Infineon und NXP in Dresden gegenüber dem Wirtschaftsblatt wohl nicht zuletzt aufgrund dieser geostrategischen Bedeutung einen »wichtigen Puzzlestein (…) im Aufbau eines Halbleiter-Ökosystems in Deutschland«.