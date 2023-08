IMAGO/dts Nachrichtenagentur Ob es noch etwas zu kitten gibt in der laut Umfragen Vier-Prozent-Partei, ist fraglich (Berlin, 24.7.2023)

An der Spitze der Linkspartei ist man um Schadensbegrenzung bemüht: Nachdem die Fraktionsvorsitzende Amira Mohamed Ali angekündigt hatte, wegen des Umgangs der Parteispitze mit der Abgeordneten Sahra Wagenknecht nicht wieder für das Amt zu kandidieren, hat der direkt gewählte Abgeordnete Sören Pellmann aus Leipzig am Dienstag im MDR Parteivorstand und Fraktion dazu aufgefordert, »sich zusammenzuraufen und zu einem Parteikonvent zusammenzufinden«. Vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Spaltung zwischen dem Lager um Wagenknecht und ihren innerparteilichen Gegnern gebe es auf beiden Seiten wenig Gesprächsbereitschaft, bedauerte Pellmann. Ihm zufolge könne es aber nur gemeinsam wieder eine »starke Linke« geben.

»Ich begrüße den Vorschlag«, erklärte die Parteivorsitzende Janine Wissler am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur dpa zur Forderung Pellmanns nach einem Parteikonvent, noch vor der Neuwahl des Fraktionsvorstandes und noch vor dem Bundesparteitag im Herbst. Direkt umsetzen will ihn die Parteispitze offenbar nicht. Wissler kündigte an, dass man den »vernünftigen« Vorschlag beraten werde. Eine Entscheidung müsste allerdings bald getroffen werden, schließlich ist die Klausur der Bundestagsfraktion für den 30. und 31. August geplant. Danach soll am 4. September eine neue Fraktionsspitze gewählt werden. Der Parteitag im Vorfeld der EU-Parlamentswahlen soll Mitte November in Augsburg stattfinden. Pellmann regte an, Wagenknecht zur Spitzenkandidatin zu machen. Wissler und der Parteikovorsitzende Martin Schirdewan wollen dagegen die Aktivistin Carola Rackete vorschlagen.

Auch mit Blick auf aktuelle Umfragewerte besteht gewisser Handlungsdruck. Laut dem am Dienstag veröffentlichten Ergebnis einer Erhebung für das »Trendbarometer« von RTL/N-TV rutschte die Partei auf einen Stimmenanteil von vier Prozent ab und liegt damit hinter der Ampelpartei FDP. Derweil erreichten die Unionsparteien 25 Prozent Zustimmung, die SPD 17 und die Grünen 15 Prozent. Die AfD rangiert demnach bei 21 Prozent. Die »Misere« von Die Linke hatte der frühere Parteivorsitzende Bernd Riexinger am Montag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland darauf zurückgeführt, dass die »Führung« der Bundestagsfraktion nicht »eng mit der Parteispitze kooperiert« habe.

Für die Bundestagsfraktion viel kritischer ist allerdings die Frage, ob Die Linke den Fraktionsstatus halten kann. Die Sorge, dass dieser durch Austritte im Zuge der Spaltung der Partei beendet wird, »gibt es«, räumte der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch gegenüber dem Tagesspiegel vom Dienstag ein – um direkt zu beruhigen: »Es wird keine Spaltung der Linken geben.« Das würde nur Konservative und Rechte stärken, mahnte Bartsch. Um den Austritt Mohamed Alis aus der Fraktion macht er sich demnach keine Sorge. »Amira will weiter im Bundestag arbeiten«, sagte er dem Blatt.

Sie selbst lässt dies derzeit jedoch offen. Sie sei »Mitglied der Partei Die Linke, das ist der jetzige Stand, und was die Zukunft bringt, das wird man sehen«, sagte Mohamed Ali am Dienstag dem Deutschlandfunk. Sie sei angetreten für bestimmte politische Inhalte, für diese sei sie gewählt worden und für diese stehe sie auch. Die Entwicklung der Partei habe sie bei Amtsantritt nicht vorausgesehen, sie habe sich eine andere Entwicklung gewünscht.

Letztlich würde der Austritt aus der Fraktion von drei Mitgliedern bereits ausreichen. 39 Köpfe zählt die Linke-Fraktion derzeit. Sinkt die Zahl unter 37, wäre die Partei nur noch als parlamentarische Gruppe im Bundestag vertreten, was deutliche Einschränkungen der Oppositionsarbeit zur Folge hätte.