Winfried Rothermel/imago Die klagenden Rider erhielten Arbeitsmaterial und App-Zugang; einen Arbeitsvertrag oder ihre Löhne erhielten sie dagegen nicht

Die Vorwürfe von Rechtsanwalt Martin Bechert gegen den Lieferdienst Wolt sind schwer: Die Firma schaffe »mit ihrem System von Subunternehmen ein kriminogenes Milieu«, erklärte er am Montag gegenüber der jW. Das finnische Unternehmen spare damit nicht zuletzt viel Geld, weil die Subunternehmen teilweise die Form von organisierter Kriminalität zum Zweck des Lohnraubs annehmen würden.

Bechert vertritt derzeit drei ehemalige Lieferfahrer, Rider genannt, die in ihren türkisblauen Uniformen für Wolt Lebensmittel und zubereitete Gerichte auslieferten. Drei Personen einer Gruppe von über hundert Wolt-Ridern, die wie die jetzt klagenden um ihre Löhne geprellt worden seien. »Die meisten haben gar nicht gewusst, dass sie nicht direkt bei Wolt beschäftigt waren, sondern bei einem Subunternehmen«, erzählt Bechert im jW-Gespräch.

Seine Mandanten habe man zu dem Handyladen »Mobile World« in Berlin-Neukölln geschickt, um bei Wolt anzufangen. Dort hätten sie Fragebögen von Wolt ausgefüllt, Zugang zur Wolt-App bekommen, mit der sie Lieferaufträge des schwedischen Konzernes erhielten, und dementsprechend ihre Arbeit begonnen. Ihre Verträge würden sie später bekommen, hieß es.

Den Umgang hätten die Rider als sehr freundlich und familiär empfunden, berichtete Bechert. Als es beim Einstellungsgespräch hieß, es werde kein Mindestlohn gezahlt, wurden einige skeptisch. Viele der migrantischen Beschäftigten hätten für sich aber keine Alternative gesehen. »Mein Eindruck war immer«, so der Rechtsanwalt, »das ist wie Mafia. Die ist nach innen ja auch sehr familiär – bis es um die Kohle geht«.

Die Rider hätten nie einen Vertrag oder Lohn bekommen, erklärte Bechert gegenüber dieser Zeitung. Bei den Klagen der drei von ihm vertretenen Beschäftigten allein geht es insgesamt um unterschlagene Löhne von knapp 10.000 Euro. Ihre Arbeitszeit hätten sie auf die Minute genau über Screenshots in der Wolt-App dokumentiert. Sie seien drei von insgesamt 130 von Lohnraub betroffenen Ridern, von denen der Großteil allerdings nicht klagen wolle: »Sie haben Angst, dass sie beispielsweise ihre Aufenthaltsgenehmigungen verlieren könnten«, erklärte der Rechtsanwalt.

Wolt habe nur »von Zeit zu Zeit« mit Personaldienstleistern zusammengearbeitet und würde »seit einiger Zeit keine neuen Personaldienstleister mehr an Bord« holen, erklärte Firmensprecher Fabio Adlassnigg auf jW-Anfrage. Mit »Mobile World« hätten sie zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit unterhalten. Ihnen gegenüber hätten die Kläger schriftlich angezeigt, für den Personaldienstleister GW Trans gearbeitet zu haben. Im Januar habe das Unternehmen »Compliance-Prüfungen nicht bestanden« weshalb die Zusammenarbeit beendet worden sei.

Rechtsanwalt Bechert widerspricht: »GW Trans ist bei den Klägern unbekannt.« Sie seien von »Mobile World« für den Job bei Wolt angeworben worden. Vor Gericht würde Wolt sich jetzt aus der Verantwortung winden und erklären, die Namen der Kläger seien dem Unternehmen nicht als Beschäftigte bekannt. »Das ist nur knapp an der Lüge vorbei«, so Bechert. Auch wenn sie für ein Subunternehmen bei Wolt tätig gewesen seien, kenne Wolt natürlich ihre Namen. Die Daten der Rider würden alle in der App erfasst, zusammen mit jeder Lieferung, die sie für das finnische Unternehmen gefahren sind.

Als die Rider dem Unternehmen im April eine Mahnung zur Auszahlung ihrer Löhne überreichen wollten, hätten sie Zustände erwartet, wie man sie eigentlich nur bei dubiosen Briefkastenfirmen, nicht aber von internationalen Großunternehmen kenne: »Es gab keine Schilder am Briefkasten. Und das Tor war mit einem Fahrradschloss zugesperrt.« Keine Verantwortung zu übernehmen und zu tolerieren, dass die Rider bei kriminogenen Subunternehmen beschäftigt sind, passt für Rechtsanwalt Bechert ins Bild.