Bei den seit Monaten in den Bundesländern laufenden Tarifverhandlungen zeichnet sich auch nach der fünften Runde in Nordrhein-Westfalen am Montag keine Einigung zwischen Verdi und den Unternehmern ab. Die Gewerkschaft fordert in den meisten Regionen für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Stundenlöhne um 2,50 Euro sowie einen Branchenmindestlohn von 13,50 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Handelsverbände hätten dagegen nur Angebote vorgelegt, die Reallohnverluste bedeuten würden, kritisiert Verdi.

Laut Darstellung der Gewerkschaft erlebt der Handel seit Wochen eine Streikwelle. Von Ausständen in Supermärkten, Filialen von Modeketten oder den Lagern großer Unternehmen ist die Rede. Bei der Störung des Betriebs oder der Verhinderung von Filialöffnungen komme Verdi nicht über Nadelstiche hinaus. Dem Branchenblatt Lebensmittelzeitung vom 3. August zufolge ist die Lage der Gewerkschaft dabei noch dramatischer als bisher angenommen. Der Fachbereich Handel verliert demnach auch während der Tarifrunde unter dem Strich Mitglieder und vertritt inzwischen weniger als fünf Prozent der Beschäftigten. Noch zu den Auseinandersetzungen im Frühjahr etwa im öffentlichen Dienst schwärmte Verdi-Chef Frank Werneke von einer Eintrittswelle. Laut Lebensmittelzeitung, die offenbar über gute Kontakte in die Verhandlungsgremien von Verdi verfügt, hinterlasse das zuständige Bundesvorstandsmitglied einen »Scherbenhaufen«. Stefanie Nutzenberger tritt beim Bundeskongress im September nicht zur Wiederwahl an, ihre Nachfolgerin soll nach dem Willen der Funktionäre die nordrhein-westfälische Handelschefin Silke Zimmer werden, die sich derzeit als Verhandlungsführerin im stärksten Landesbezirk zu profilieren versucht.

Ihren schärfsten Konkurrenten um das Vorstandsamt hat die Gewerkschaftsspitze mit fragwürdigen Machenschaften ins Abseits geschickt. Nach der Kandidatur von Orhan Akman hatte ein unwürdiges Kesseltreiben gegen den bis Sommer 2022 amtierenden Bundesfachgruppenleiter für den Einzelhandel eingesetzt: Im August wurde er mehrfach fristlos gekündigt. Der Bundesvorstand unterstellte ihm, Interna an die Presse weitergegeben zu haben. Akman wies die Vorwürfe zurück, und die Gewerkschaftsspitze konnte keine Belege für ihre Behauptung vorlegen. Eine Verdachtskündigung also – deren Verbot die Gewerkschaft nach eigener Beschlusslage eigentlich fordert.

Für ihr Vorgehen kassierte die Spitze vor Gericht zweimal schallende Ohrfeigen. Im vergangenen Dezember urteilte das Arbeitsgericht Berlin, die Kündigungen seien sowohl formal als auch inhaltlich unwirksam. Dagegen legte Verdi Berufung ein. Als sich bei der Verhandlung vor dem Landesarbeitsgericht Anfang August abzeichnete, dass die Kündigungen auch dort keinen Bestand haben würden, zog Verdi die Berufung zurück.

Akman darf dennoch nicht an seinen Arbeitsplatz zurückkehren. Die Gewerkschaft hat ihn freigestellt und versucht ihn dem Vernehmen nach gegen seinen Willen auf einen nebensächlichen Büroposten in einem anderen Ressort abzuschieben. Bislang stellt sich der Betriebsrat diesem Ansinnen in den Weg, so dass auch dies wohl vor Gericht entschieden werden muss. Anhängig ist zudem eine Klage Akmans gegen die Nominierung von Silke Zimmer für den Bundesvorstand. Er bemängelt, dass die Entscheidung statutenwidrig zustande gekommen sei, unter anderem weil er sich nicht gleichberechtigt den Kolleginnen und Kollegen habe vorstellen können. Er hat deshalb vor Gericht beantragt, die Entscheidung der Bundesfachbereichskonferenz vom April, bei der Zimmer mit großer Mehrheit als Kandidatin für den Bundesvorstand benannt worden war, für ungültig zu erklären. Ein Termin steht noch nicht fest – im Extremfall könnte das Urteil den Verdi-Bundeskongress im September in Frage stellen.

Die Versuche, Orhan Akman zu kündigen und mundtot zu machen, seien »einer Gewerkschaftsorganisation nicht würdig«, kritisierte die Lebensmittelzeitung in einem Kommentar. Es verfestige den Eindruck, »dass sich ein Funktionärszirkel von der Fläche und den Sorgen der ehrenamtlichen Mitglieder entfernt.«