Nachschlag: Oral History

Jaap Buitendijk/Paramount Pictures/Everett Collection/imago Ist die Menschheit noch zu retten? Zombiemassen erstürmen die Festung

Zombiefluten, die ganzen Armeen gewaltige Schlachten liefern. Max Brooks’ Buch »World War Z – An Oral ­History of the Zombie War« ist voll davon. Haargenau folgt das Buch seiner Vorlage, Studs Terkels »The Good War – an Oral History of World War II«, nur dass es sich um fiktive Zeugen eines Zombiekrieges in näherer Zukunft handelt. Die Menschheit hat den Krieg gerade so gewonnen und blickt zurück. Wie immer gab es Gewinner und Verlierer. Zu ersteren gehört ein in eine Art Schweiz verwandeltes Kuba. Aus Russland hingegen ist ein fundamentalchristliches Neozarenreich geworden.

Die Katastrophe der Verfilmung beginnt in Philadelphia mit dem Frühstück einer Kleinfamilie. Brad Pitt hat einen Job bei der UNO als Mann für heiße Krisenfälle gekündigt und ist Hausmann. Später am Tag steht die Familie im Stau, nebenbei brechen Zombiekrieg und Massenpanik aus. Brad Pitt übernimmt wieder seinen alten Job und fliegt ein wenig von Ort zu Ort, um eine Welt zu retten, die nicht mehr zu retten ist. (aha)