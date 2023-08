Axel Heimken/dpa Die Letzten am Wasserloch: Bin ich hier richtig für den Rainbow Rock? (Wasteland Warriors auf Wacken, 5.8.2023)

Regen und Matsch, Einlassstopp und Zutrittsbegrenzung – die Wetterlage sorgte beim Wacken Open Air (W.O.A.) für einiges Chaos, Tausende Missmutige kam nicht mehr rein. Die Schlangen vor den Getränkeständen waren denn auch kürzer als gewöhnlich.

Einem eisernen Marktmechanismus zufolge potenziert sich leider die Qual der Wahl mit steigendem Angebot: Biohazard, Jinjer oder doch die Burning Witches? Alle spielten sie gleichzeitig am Samstag, als bei konstantem Sodbrand der Abschluss des diesjährigen W.O.A. schon näher rückte. Am sechsten Tag der metallischen Er-Schöpfung ist das menschliche Material leider müde: »Ich bin noch bei Jag Panzer«, textet etwa ein um Rat konsultierter Metalbrother, »und bleibe dann wohl im Bullhead bei den Bitches, pardon, Witches. Stiefel stecken eh fest …« Immerhin kann ich ihn noch überreden, anschließend wenigstens doch noch das Finale des Gigs der Ukrainer mitzunehmen.

Neue Extreme

Zuviel sollte man da nicht erwarten, und doch blüht hierzulande auch mal ein zartes politisches Pflänzchen. Heavy Metal wird in dieser Hinsicht nie Punk sein; Gesellschaftskritik ist hier in der Regel bloße Reflexion, bestenfalls noch mit Zeigefinger, aber selten offener Protest. Wo soziale Fragen gegrowlt werden, erwartet man denn auch kaum mehr als ein bestätigendes Nicken, das beim konzertanten Headbanging dann eh schon nicht mehr viel bedeutet.

Besser als nichts natürlich, bleibt aber eine kumpelhafte, semiintellektuelle Handreichung, der gemeinsamen Wohlfühlzone zuträglich. Schlimmer geht natürlich immer, den rechten Unsinn, der auch in diesem Tiegel sozialer Vielfalt nicht totzukriegen ist, blende ich hier gern aus. Nachdem Metal (nicht zuletzt durch Wacken, muss man ja sagen) so dermaßen im Mainstream angekommen ist, dass sich Politiker, Sportlerinnen und Kindergärtner unbeschadet und offen damit schmücken können, darf sich aber gern auch mal eine Gegenbewegung einstellen.

Und nirgendwo sonst muss einem sowenig bange sein um den Nachwuchs, der die Fackel, das Schwert, die eiserne Faust der metallenen Musik weiterträgt und somit die Altersvorsorge künftiger Generationen sichert. Da gibt’s welche, die streng und true genauso weitermachen, die der Einheit des Klangraums und der Taktzeit in unedler Stille und großer Einfalt huldigen. Aber auch solche, die einen speziellen Style weitertreiben und immer weiter, bis in neue Extreme. Und dann wieder Bands, die einzelne musikalische Elemente cherry­picken und neu zusammensetzen.

Fliegender Wechsel

Zu ersteren zählen sicherlich die straighten Thrasher Swartzheim und Objector aus Dänemark resp. Belgien, bei denen der Groove direkt in Nacken und Wade geht. Zu letzteren sind wohl Horrid Sight aus Mexiko zu rechnen mit ihrem Extreme Thrash Death Black oder auch die Japaner von Phantom Excaliver, die einen herrlich selbstironischen Melodic Death Power Metalcore zelebrieren. Hier sind neben den Halswirbeln auch die Mittelhandknochen gefragt. Und wat dem eenen sin Uhl, gefällt uns, zwischen Sod- und Sonnenbrand, gerade im fliegenden Wechsel: Mal gibt’s wie bei den Speedgranaten Riot City aus den USA einfach immer auf die Fresse, mal wird’s brutal symphonisch wie bei den Israelis von Andrelamusia. Und da entspannt sich dann auch der eine oder andere Muskel wieder.

Ein bisschen Neugierde gehört jedenfalls dazu und deshalb nehmen wir schon bei Festivalbeginn erstmal die Missionarshaltung ein: Was haben wir denn da? Und wie können wir es uns aneignen? Legion of the Damned aus Holland z. B. machen es uns bequem und spielen runden Thrash Death, Forastero aus Uruguay präsentieren dagegen Western Metal mit Hut und Patronengurt … Die Black Tooth bieten türkischen Southern Sludge, und die Rumänen von Blacksheep widmen sich gar dem Death ’n’ Roll. – so gibt’s zu jedem Bierchen ein anderes Pläsierchen, und wer hier nicht weltoffen ist, muss sich ja auch nicht lange aufhalten. 0%Mercury aus der ­Ukraine haben leider auch wir verpasst. Sie nennen »Rainbow Rock and Kotik Hardcore« ihr Metier, und wir werden vermutlich nie erfahren, was sie damit meinen.

Eins freilich gilt kategorisch: Aggression muss sein. Und im Metalbereich passiert ja bekanntlich so einiges zwischen Stößel und Mörser. Also schauen wir auch mal, rechtzeitig vorm Sonnenuntergang, bei Possessed vorbei. Und zögern: Finden wir die antichristliche Mordlust der alten Todesapologeten hier nicht eigentlich, na ja, schwierig? Knackig ist’s ja und hübsch brutal und geht mit einer eigentlich durchaus beruhigenden Coolness einher. Allerdings mit dieser irgendwie nicht mehr ganz so zeitgemäßen Coolness, mit der einst John Wayne die Rothäute vom Pferd geschossen hat … Tja, das Toleranzparadoxon, hier wird’s Ereignis. Aber das Festival ist lang, und Ohrwurmgiganten wie Evergrey und Sólstafir sorgen letztlich, auch wenn’s zum Sonnenbrand diesmal nicht gereicht hat, für melodisch rauschende Abendausklänge.

Zumindest für den, der dabei sein durfte.